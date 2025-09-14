Falleció el niño de 6 años que protagonizó un accidente en Av. Moreno y Posadas

El pequeño permaneció internado en el Hospital Cepsi tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, fractura en el brazo y una herida cortante en la cabeza.

Hoy 12:55

Un siniestro vial que ocurrió el pasado sábado 6 de septiembre dejó a una familia devastada. Un automovilista embistió a tres personas en Av. Moreno y Posadas, se dio a la fuga a toda velocidad y terminó chocando de frente contra un camión cargado con postes en Ruta 34 vieja, a la altura de El Polear, en La Banda.

Las víctimas del primer choque fueron identificadas como María Fernanda Funes (32), con lesiones en la mano; Federico Ruiz (31), con politraumatismos y excoriaciones; y su pequeño hijo de 6 años, quien fue trasladado en estado crítico al Hospital Cepsi tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, una fractura en el brazo y una herida cortante en la cabeza. A pesar de los esfuerzos médicos, el niño falleció hoy en el Hospital Cepsi, luego de varios días de agonía; mientras que su padre fue dado de alta tras recibir atención por las lesiones sufridas en el accidente.

Gracias a las cámaras de seguridad, personal policial logró identificar el vehículo responsable: una Renault Duster oscura, que fue hallada poco después tras haber protagonizado un segundo choque frontal contra un camión Mercedes 1114. El impacto fue tan violento que el conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos.

El responsable del siniestro, identificado como Claudio José Ledesma (51), domiciliado en el barrio Juan Díaz de Solís, presentaba signos evidentes de ebriedad. Fue rescatado por Bomberos y trasladado al Hospital Regional con fracturas múltiples, quedando bajo custodia policial.