Video: el momento del choque que protagonizó Thiago Medina en la Ruta 7

El ex Gran Hermano protagonizó un violento choque en motocicleta sobre la Ruta 7, en Francisco Álvarez. Fue operado de urgencia y su estado es crítico.

Hoy 12:52

Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, sufrió un grave accidente de tránsito este viernes por la tarde, que generó conmoción en el ámbito mediático y en la comunidad de General Rodríguez. El hecho ocurrió a las 19:50 en la Ruta 7, a la altura de la calle La Providencia, cuando la motocicleta que conducía impactó de manera violenta contra un automóvil.

Imágenes de una cámara de seguridad registraron la secuencia del siniestro, evidenciando la brusquedad del choque y los desesperados intentos de quienes lo asistieron en el lugar. El joven de 21 años, que llevaba casco en el momento de la colisión, fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Según el parte médico difundido tras la intervención quirúrgica, a Medina le extirparon el bazo y sufrió fracturas costales, además de lesiones en pulmones, riñones e hígado. Actualmente permanece sedado, en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica, bajo un pronóstico reservado.

Familiares y allegados acompañan la evolución del joven en el hospital. Entre ellos se encuentra Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas gemelas, quien pidió cadenas de oración a través de las redes sociales y remarcó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”.

El último parte médico difundido este sábado confirmó que Medina “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.