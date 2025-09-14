Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2025 | 24º
Somos Deporte

Marco Trungelliti y un 2025 inolvidable: volvió a consagrarse campeón en el Challenger de Targu Mures

El tenista santiagueño estiró su gran momento en Rumania con 10 triunfos seguidos y bicampeón a nivel challenger.

Hoy 13:11

El santiagueño Marco Trungelliti vive un año soñado en el circuito profesional. El tenista de 35 años logró su segundo título consecutivo al consagrarse en el Challenger de Targu Mures, en Rumania, donde acumuló 10 victorias seguidas y volvió a festejar a nivel internacional.

En la final, el actual N°150 del ranking ATP superó al croata Mili Poljicak (406°) por 6-1 y retiro, para sumar un nuevo trofeo a su carrera. Este logro llega apenas una semana después de su coronación en Tulln, Austria, y lo proyecta hasta el puesto 143 del mundo, cada vez más cerca de su mejor ubicación histórica, el 112°.

El camino al título fue impecable. Trungelliti dejó en el camino al español Bernabé Zapata Miralles (411°), al suizo Mika Brunold (316°), al italiano Franco Agamenone (419°), al rumano Filip Cristian Jianu (264°) y finalmente a Poljicak. Solo perdió un set en todo el certamen, ante Agamenone en cuartos de final.

Este trofeo en Rumania representa la tercera corona challenger de la temporada y la sexta de su carrera, confirmando el gran momento de un jugador que mantiene la ilusión de volver a los primeros planos del tenis mundial.

TEMAS Marco Trungelliti

