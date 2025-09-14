El conmovedor mensaje de las hijas gemelas de Thiago Medina: “Te amamos mucho”

Aimé y Laia, de un año y nueve meses, realizaron un cartel con las huellas de sus manos para alentar a su padre, internado en terapia intensiva tras un grave accidente de moto.

Hoy 13:34

La lucha por la vida de Thiago Medina sigue generando gestos de profundo amor y esperanza. Este domingo, una imagen conmovió a miles de personas: sus hijas gemelas, Aimé y Laia, de apenas un año y nueve meses, le dedicaron un emotivo mensaje en medio de la difícil situación.

El cartel, compartido por Camilota —hermana del exparticipante de Gran Hermano—, contiene palabras breves pero contundentes: “Vos podés papá. Te amamos mucho”, acompañadas de un corazón. Como detalle especial, las pequeñas plasmaron en la hoja las huellas de sus manos, símbolo de inocencia y afecto incondicional.

La instantánea comenzó a circular rápidamente en redes sociales, despertando ternura y convirtiéndose en una manifestación colectiva de apoyo hacia el joven, que permanece internado en terapia intensiva tras el accidente sufrido en la Ruta 7.

Aimé y Laia, nacidas el 29 de enero de 2024, aún son muy pequeñas para comprender la magnitud del momento, pero sus gestos se transformaron en un faro de fuerza y esperanza para toda la familia. “Ese cartel resume todo el amor que lo rodea”, expresaron allegados al entorno del joven.