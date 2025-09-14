Francos reconoció errores en la estrategia electoral del Gobierno y destacó a Kicillof como líder opositor

El jefe de Gabinete reflexionó sobre la derrota del oficialismo en las legislativas y la tensión con el PRO.

Hoy 13:34

En una autocrítica contundente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció los errores en la estrategia electoral del Gobierno, especialmente en lo que respecta a las tensiones generadas con el PRO durante las últimas elecciones legislativas porteñas. Durante una entrevista en el programa La Noche de Mirtha Legrand, Francos asumió que las relaciones con los sectores políticos cercanos al oficialismo no fueron tan fluidas como deberían haber sido. "No digo que no hayamos cometido errores, cometimos errores, las relaciones con los sectores políticos próximos debieron haber sido mucho más amigables", expresó.

La derrota en las legislativas bonaerenses ante el kirchnerismo profundizó la autocrítica de Francos. Según el jefe de Gabinete, Axel Kicillof emergió como el "líder de la oposición", destacando su habilidad para separar las elecciones provinciales de las nacionales y liderar la estrategia opositora. "Lo que hizo Kicillof con mucha habilidad, estuvo muy inteligente, la separó de la discusión a Cristina Kirchner. Él lidera ahora la política opositora", señaló.

En cuanto a la situación electoral en la provincia de Buenos Aires, Francos admitió que tanto él como el Presidente Javier Milei estaban convencidos de que la contienda sería más pareja. "Pensamos que la elección en Provincia iba a ser pareja, nos sorprendió el resultado", reconoció. Según Francos, la diferencia fue mucho mayor a la esperada, lo que subraya la fuerza del aparato político del peronismo en esa región. "Competimos contra un aparato político con muchos intendentes trabajando en los concejos deliberantes, y no teníamos intendentes para contrarrestarlo", explicó.

Finalmente, el jefe de Gabinete también mencionó que Milei ya sabía que las elecciones en Buenos Aires serían difíciles, reconociendo que el margen de derrota podría haberse anticipado, aunque no con la magnitud que se dio. "Milei sabía que la de la provincia de Buenos Aires era una elección perdida", concluyó.