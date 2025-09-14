Ingresar
Violento robo en una forrajería del Bº Borges: la amenazó con un arma para quedarse con su celular

Tras un forcejeo, el delincuente logró huir con el móvil y dejó atrás el arma artesanal. La justicia investiga el hecho.

Hoy 13:40

Un intento de robo estremeció a una vecina del barrio Borges 1° Ampliación en la noche del sábado. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando un desconocido ingresó a una forrajería ubicada en la calle 109, entre el 7° y 8° Pasaje, y amenazó a la dueña del comercio con un arma artesanal fabricada con PVC y cinta aisladora.

Según informaron fuentes policiales, el delincuente ingresó al local con el rostro cubierto por una bufanda y un gorro. Tras atender a un cliente, el hombre se acercó a la mujer y, con el arma en mano, le exigió que le entregara su celular, un Motorola E13. Sin embargo, la mujer no accedió de inmediato y arrojó el teléfono al suelo, lo que generó un breve forcejeo entre ambos. El ladrón, finalmente, logró apoderarse del dispositivo y huyó del lugar rápidamente.

Después de la huida del delincuente, la denunciante encontró el arma que el sujeto había utilizado, la cual estaba fabricada con caño de PVC y cinta aisladora.

La Fiscalía intervino en el caso, y la Dra. Melisa Fedel Pagani dispuso la participación del personal de ciberseguridad y la Brigada de Investigaciones para recabar información sobre el hecho. Además, se solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para tratar de identificar al delincuente y esclarecer los detalles del robo.

TEMAS Robos

