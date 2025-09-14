Argentina tuvo una gran remontada y debutó en el Mundial de Vóley con un triunfazo ante Finlandia

El equipo de Marcelo Méndez empezó perdiendo los dos primeros sets pero logró sacar el partido adelante.

La Selección argentina de vóley masculino tuvo un estreno vibrante en el Mundial de Filipinas al vencer a Finlandia por 3-2 en el Grupo C, tras levantar un 0-2 en contra en el Coliseo Smart Araneta de Quezon.

El equipo de Marcelo Méndez cayó en los dos primeros parciales por 19-25 y 18-25, en un inicio dominado por el conjunto europeo. Sin embargo, los argentinos reaccionaron con carácter y coraje para ganar los siguientes sets por 25-22, 25-22 y 15-11, concretando una remontada que los dejó en lo más alto en su debut.

El opuesto Pablo Kukartsev fue la gran figura nacional con 20 puntos, siendo el segundo máximo anotador del encuentro detrás del finlandés Joonas Mikael Jokela, que sumó 26. Tras el triunfo, el propio Kukartsev reconoció: “Arrancamos con muchas emociones, nervios e inseguridad. Finlandia jugó un partido increíble: nos presionó con el saque, nos controló en bloqueo y estuvo muy bien en ataque y contraataque”.

Luego, agregó sobre la reacción del equipo: “Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás. Tenemos jugadores de gran experiencia y calidad, y queremos demostrarlo partido a partido”.

La Albiceleste volverá a jugar el próximo martes desde las 23.30 (hora argentina) frente a Corea del Sur, en un duelo clave para seguir afianzando su lugar en el Grupo C, que también integra Francia.