Detienen a un joven tras robar en la vivienda de un jubilado en el Barrio Obrero de Añatuya

Un sujeto conocido como "Pusin" Sosa, de 21 años, fue arrestado por la Policía tras ingresar por la fuerza a la casa de un vecino de 74 años y llevarse varios objetos.

Hoy 16:46

Un hecho delictivo tuvo lugar cerca de las 20 horas en el Barrio Obrero de la ciudad de Añatuya, cuando personal de Prevención de la Departamental 13 recibió un aviso sobre un robo en perjuicio de un jubilado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda, identificado como Figueroa (74), quien relató que un sujeto conocido como "Pusin" Sosa ingresó por la fuerza a su domicilio y se llevó varios elementos, entre ellos un televisor LCD Philips de 32 pulgadas, una pala ancha y un hacha.

Posteriormente, la hermana de la víctima, Zulma Figueroa, se dirigió hasta la vivienda del sospechoso y logró recuperar el televisor. Tras la denuncia radicada en la Comisaría 41, la Policía inició un rastrillaje en la zona.

Durante el procedimiento, Sosa intentó escapar al notar la presencia policial e ingresó a la vivienda de una mujer de apellido Ruiz, quien en primera instancia negó el acceso a los uniformados, aunque luego permitió el ingreso. En el interior, los efectivos lograron reducir y detener al acusado, de 21 años y domiciliado en el mismo barrio.

Posteriormente, la hermana del detenido hizo entrega voluntaria de la pala y el hacha sustraídos.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Bustamante, Sosa quedó alojado en calidad de aprehendido mientras avanza la investigación judicial.