Luciani y Mola pidieron al Tribunal acelerar el decomiso de bienes a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Los fiscales lanzaron un duro escrito hacia el Tribunal para que se “agilice” su tarea de decomisar los bienes de Cristina Kirchner.

Hoy 18:37

Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales de la Causa Vialidad, le enviaron un duro escrito al Tribunal Oral Federal 2, encargado de condenar a Cristina Kirchner, para que acelere el decomiso de bienes que deben cubrir los 680 mil millones de pesos por los que deben responder los condenados.

En un duro escrito, señalaron más de 140 bienes “decomisables” para empezar a cubrir ese monto “con el fin de agilizar” la tarea del tribunal. Aproximadamente, el valor que debe cubrirse con las propiedades que los condenados compraron entre 2003 y 2015 es de más de 530 millones de dólares.

La lista de bienes decomisables que marcaron Luciani y Mola son: más de 100 inmuebles de Lázaro Báez o sus compañías, 20 de Cristina Kirchner en Santa Cruz (casi todos cedidos a sus hijos) y más de 20 propiedades del resto de funcionarios condenados.

“Ninguna de las personas condenadas cumplió con la intimación dispuesta por el Tribunal. Por lo tanto, este Ministerio Público requirió –el pasado 20 de agosto– que se haga efectivo el apercibimiento dispuesto y, sin más, se proceda a ejecutar los bienes y valores", señalaron los fiscales, que pidieron la “ejecución inmediata” de los bienes.

