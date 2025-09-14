Ingresar
Luciani y Mola pidieron al Tribunal acelerar el decomiso de bienes a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Los fiscales lanzaron un duro escrito hacia el Tribunal para que se “agilice” su tarea de decomisar los bienes de Cristina Kirchner.

Hoy 18:37

Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales de la Causa Vialidad, le enviaron un duro escrito al Tribunal Oral Federal 2, encargado de condenar a Cristina Kirchner, para que acelere el decomiso de bienes que deben cubrir los 680 mil millones de pesos por los que deben responder los condenados.

En un duro escrito, señalaron más de 140 bienes “decomisables” para empezar a cubrir ese monto “con el fin de agilizar” la tarea del tribunal. Aproximadamente, el valor que debe cubrirse con las propiedades que los condenados compraron entre 2003 y 2015 es de más de 530 millones de dólares.

La lista de bienes decomisables que marcaron Luciani y Mola son: más de 100 inmuebles de Lázaro Báez o sus compañías, 20 de Cristina Kirchner en Santa Cruz (casi todos cedidos a sus hijos) y más de 20 propiedades del resto de funcionarios condenados.

Ninguna de las personas condenadas cumplió con la intimación dispuesta por el Tribunal. Por lo tanto, este Ministerio Público requirió –el pasado 20 de agosto– que se haga efectivo el apercibimiento dispuesto y, sin más, se proceda a ejecutar los bienes y valores", señalaron los fiscales, que pidieron la “ejecución inmediata” de los bienes.

Uno por uno, todos los condenados por la causa Vialidad


  • Cristina Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
  • Lázaro Báez: 6 años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.
  • José López: 6 años de prisión. Ya había sido condenado por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de un arma de fuego.
  • Nelson Periotti: 6 años de prisión como autor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
  • Mauricio Collareda: 4 años de prisión por el delito de fraude al Estado.
  • Raúl Daruich: 3 años de prisión en suspenso por el delito de fraude al Estado.
  • Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses de prisión por el delito de fraude al Estado.
  • José Raúl Santibáñez: 4 años de prisión por el delito de fraude al Estado.
  • Juan Carlos Villafañe: 5 años de prisión por el delito de fraude al Estado.
  • Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro: absueltos.

