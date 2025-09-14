Ingresar
“Es imperativo rezar”: el dramático pedido de Ariel Ansaldo por Thiago Medina

El ex Gran Hermano Ariel Ansaldo contó cómo se encuentra Thiago tras el grave accidente que sufrió en moto. “Está muy complicado”, expresó, y pidió rezar por su salud.

Hoy 20:42
Ariel y Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito durante la noche del viernes y hay muchísima preocupación por su salud.

En medio de la incertidumbre por el complicado cuadro que atraviesa el joven de González Catán, Ariel Ansaldo, excompañero de Thiago en Gran Hermano 2022, aportó más información.

Hablé hace 15 minutos con la hermana de Thiago y me dijo que es imperativo, es importantísimo, más allá de cualquier religión, hacer cadena de oración, que necesitan eso”, dijo en diálogo con TN Show.

Respecto al estado de Medina, comentó: “Está estable y no saben mucho más que eso”.

