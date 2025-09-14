Falleció la abuela de Diego Poggi y el conductor le dedicó un sentido homenaje

A través de un mensaje cargado de emoción, Diego despidió a su abuela Mary, quien falleció en las últimas horas. “Te amo para siempre”, escribió el conductor.

Hoy 20:58

Diego Poggi compartió con sus seguidores el dolor por la muerte de su abuela Mary, a quien dedicó un emotivo homenaje en redes sociales. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el conductor expresó su tristeza y gratitud por los años compartidos, acompañando sus palabras con una serie de fotos que retratan momentos importantes junto a su abuela.

En su publicación, el periodista relató que la pérdida de Mary ocurrió hace aproximadamente un mes y describió la dificultad de asimilar su ausencia. “¡Ay, Abue! Todavía no lo puedo creer. Hace un mes que nos dejaste. Primero quiero agradecerle al universo por haberme dejado disfrutarte toda mi vida. Es un privilegio tener abuelos de grande, lo sé”, escribió el conductor. El mensaje, que rápidamente alcanzó miles de interacciones, se convirtió en un espacio donde Poggi volcó recuerdos y anécdotas personales que reflejan la profunda influencia de su abuela en su vida.

Entre los recuerdos compartidos, destacó el papel fundamental que ella tuvo en su formación y en los logros alcanzados a lo largo de su carrera. “Me cuidaste, me educaste, me apoyaste, y muchas de las cosas que logré fueron gracias a lo que aprendí de vos: tus ganas de salir adelante, de vivir a pesar de todo, de resolver primero y después ver qué onda”, expresó el conductor de Telefe. El periodista también evocó momentos cotidianos y entrañables, como las conversaciones telefónicas, las comidas caseras y las salidas a escondidas a locales de comida rápida, que ahora adquieren un valor especial en el recuerdo.

Poggi compartió además una anécdota sobre cómo su tía enseñó a Mary a utilizar la computadora para poder seguir sus transmisiones en streaming y en la radio, lo que le permitía sentirse acompañada en cada paso profesional de su nieto. “Siempre estabas ahí. No importaba el horario, siempre me bancaste, y yo sentía que te acompañaba”, relató el periodista, quien también mencionó la figura de su abuelo Manolo y otros familiares que, según sus palabras, ahora la acompañan.

La publicación de Poggi no tardó en recibir una amplia respuesta en redes sociales. El posteo superó los 15.000 “me gusta” y reunió cientos de mensajes de apoyo y condolencias. Personalidades del medio como su amiga Lucila “La Tora” Villar, Sofía Martínez y Leandro “El Chino” Leunis se sumaron a las muestras de afecto, reflejando el impacto que la noticia tuvo entre colegas y seguidores.