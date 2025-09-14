Griselda Siciliani y Luciano Castro disfrutaron de unas vacaciones románticas en Brasil

La actriz compartió en redes postales de sus días de descanso junto a Luciano Castro en Florianópolis. Sol, playa y mucha complicidad marcaron la escapada romántica.

Hoy 21:03

La decisión de Griselda Siciliani de priorizar el bienestar personal tras un extenso rodaje de seis meses se reflejó en unas vacaciones donde la naturaleza y la tranquilidad ocuparon un lugar central. Siguiendo el consejo de su amiga Pilar Gamboa, quien le recomendó tomarse un tiempo para “vaciarse” antes de asumir nuevos compromisos, la actriz eligió las playas de Praia de Fora, al sur de Florianópolis, en Brasil, como escenario para su descanso, acompañada por Luciano Castro, su pareja actual.

Posteos

Hace unos días, la actriz compartió las horas de relax a través de una “película” de fotos con ella asumiendo el protagonismo. No se veía a Luciano, resguardado del otro lado de la lente. Bueno, acaso para compensar, acaso para que otras damas la envidien, en su último posteo se invierten los roles, y ahora el que se “roba” la imagen es él.

A través de estas imágenes y relatos, Griselda Siciliani reivindicó el valor de la pausa y los placeres sencillos como claves para renovar energías antes de retomar la actividad profesional, mostrando cómo los momentos de calma y el contacto genuino con la naturaleza pueden ser el punto de partida para afrontar nuevos desafíos.