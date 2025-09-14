Murió una mujer de 85 años atropellada por una moto con tres ocupantes en Corrientes

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Maipú y Paula Albarracín, en el barrio Unión. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, pero no sobrevivió.

Hoy 21:13

Una mujer de 85 años murió en la Ciudad de Corrientes luego de ser embestida por una motocicleta que circulaba con tres personas a bordo.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en el cruce de avenida Maipú y Paula Albarracín, en el barrio Unión, una zona de circulación constante que suele registrar un tránsito particularmente intenso.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el siniestro se produjo alrededor de las 11:30. Un rodado de la marca Motomel, modelo Blitz 110cc, conducida por un hombre mayor de edad y en la que también viajaban una mujer adulta y un niño, embistió a dos peatones que cruzaban la calle: un hombre y la mujer.

El vehículo, que circulaba con tres ocupantes, se encontraba en infracción de acuerdo a la normativa vigente, que prohíbe expresamente transportar más de dos personas en este tipo de rodados.

El impacto fue violento. A raíz del choque, los cinco involucrados resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela General San Martín. La mujer de 85 años, según indicaron las fuentes consultadas, no logró sobrevivir a las lesiones y murió horas más tarde. En cuanto a los demás, presentaron politraumatismos y permanecen bajo observación médica, aunque fuera de peligro.

La escena fue rápidamente asegurada por personal de la Comisaría Décimo Novena Urbana, que intervino junto a peritos forenses para llevar adelante las diligencias correspondientes. En paralelo, tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, que comenzó a reunir testimonios y a analizar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Según reconstruyeron los investigadores, el conductor habría perdido el control del vehículo justo antes de impactar contra los peatones. Testigos que se encontraban en las inmediaciones confirmaron que el rodado iba con exceso de ocupantes y que la mujer mayor intentaba cruzar la avenida acompañada por otro hombre cuando fueron embestidos.

Desde la dependencia policial indicaron que continúan con los trámites de rigor para avanzar en la causa y determinar eventuales responsabilidades penales. Mientras tanto, el hecho generó conmoción en el barrio, donde los vecinos se mostraron consternados por la escena. La investigación sigue en curso.