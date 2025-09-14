Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde impactará su programa de fumigaciones

Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia.

Hoy 22:18

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en los que impactará su cronograma de fumigaciones durante esta semana, dando continuidad al programa preventivo que se desarrolla durante todo el año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia.

El martes se continuará en los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles será el turno de los Barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf, Parque, Juan XXIII y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Aeropuerto, Borges y Huaico Hondo.

El viernes la fumigaciones se localizarán en los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.