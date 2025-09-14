Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2025 | 25º
X
Locales

Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde impactará su programa de fumigaciones

Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia.

Hoy 22:18

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en los que impactará su cronograma de fumigaciones durante esta semana, dando continuidad al programa preventivo que se desarrolla durante todo el año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia.

El martes se continuará en los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles será el turno de los Barrios  Centro, Alberdi,  Sargento Cabral, Lomas del Golf, Parque, Juan XXIII y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Aeropuerto, Borges y Huaico Hondo.

El viernes la fumigaciones se localizarán en los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Güemes ganó su “final” por la permanencia ante Racing de Córdoba y salió de la zona de descenso
  2. 2. En un encuentro parejo, Boca igualó ante Rosario Central con un golazo de Di María
  3. 3. Video: un vehículo embistió violentamente un poste de alumbrado en Roca y Alsina
  4. 4. Un policía murió de un disparo y su compañero quedó detenido: investigan si fue un accidente
  5. 5. Aberrante: joven denunció que fue abusada por un desconocido mientras conducía su moto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT