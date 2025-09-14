Jardín de Infantes de la Municipalidad fue seleccionado para participar de la Feria Nacional de Ciencia en Buenos Aires

Se trata de una iniciativa de docentes y alumnos de 5 años del turno mañana, que tiene como planteo principal desarrollar una aplicación móvil interactiva diseñada por niños.

Hoy 22:20

Los jardines de infantes municipales tuvieron una destacada participación en la XXII Feria provincial de ciencia y tecnología que se realizó en el Nodo Tecnológico, en cuya instancia el Jardín N°15 “María Isabel Rodríguez de Paéz” con su proyecto “Q’UAPP, una app para un barrio más limpio” fue elegido para formar parte de la Feria nacional a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una iniciativa de docentes y alumnos de 5 años del turno mañana, que tiene como planteo principal desarrollar una aplicación móvil interactiva diseñada por niños con el doble objetivo de introducirlos al pensamiento computacional y fomentar el cuidado del medio ambiente en el barrio 8 de Abril.

Asimismo, el proyecto “Agua limpia, salud segura: evitamos aguas estancadas” también del Jardín “María Isabel Rodríguez de Paéz” logró una destacada participación; al igual que “Arboretum”, un trabajo sobre el entorno natural y social presentado por alumnos y docentes del Jardín N°19 “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”.

En tanto, recibieron distinciones los proyectos “Medimos las distancias en el barrio de mi jardín” del Jardín N°6 “Pulgarcito” y “El misterio de los túneles de Santiago del Estero” realizado por el Jardín N°12 “Arcoiris”.