Jardín de Infantes de la Municipalidad fue seleccionado para participar de la Feria Nacional de Ciencia en Buenos Aires

Los jardines de infantes municipales tuvieron una destacada participación en la XXII Feria provincial de ciencia y tecnología que se realizó en el Nodo Tecnológico, en cuya instancia el Jardín N°15 “María Isabel Rodríguez de Paéz” con su proyecto “Q’UAPP, una app para un barrio más limpio” fue elegido para formar parte de la Feria nacional a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa de docentes y alumnos de 5 años del turno mañana, que tiene como planteo principal desarrollar una aplicación móvil interactiva diseñada por niños con el doble objetivo de introducirlos al pensamiento computacional y fomentar el cuidado del medio ambiente en el barrio 8 de Abril.
Asimismo, el proyecto “Agua limpia, salud segura: evitamos aguas estancadas” también del Jardín “María Isabel Rodríguez de Paéz” logró una destacada participación; al igual que “Arboretum”, un trabajo sobre el entorno natural y social presentado por alumnos y docentes del Jardín N°19 “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”.
En tanto, recibieron distinciones los proyectos “Medimos las distancias en el barrio de mi jardín” del Jardín N°6 “Pulgarcito” y “El misterio de los túneles de Santiago del Estero” realizado por el Jardín N°12 “Arcoiris”.