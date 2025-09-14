Ingresar
Tránsito y Transporte de la Capital informó que la línea 120 continua con la modificación de su recorrido de manera temporal

El corte es en calle Independencia, entre Urquiza y Mitre, por lo que la línea 120 de colectivos continuará con el recorrido modificado oportunamente.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Capital informó que hasta que finalice definitivamente la obra que lleva adelante la empresa Aguas de Santiago en calle Independencia, entre Urquiza y Mitre, la línea 120 de colectivos continuará con el recorrido modificado oportunamente.

Si bien la calle Independencia fue habilitada parcialmente al tránsito se evaluó que aún restan trabajos, como la pavimentación de un sector de la calzada por lo que seguramente habría nuevos cortes temporales.

Por lo tanto, los colectivos de la línea 120 continuarán por calle Olaechea hasta Mendoza, girarán por Independencia para seguir con su recorrido habitual hasta tanto concluyan los trabajos que se encuentran en su etapa final, según la empresa Aguas de Santiago.

