Frías: le cortó el cuello con una navaja a su hermano para defender a su madre

Una joven atacó a su hermano luego de que este agrediera violentamente a su madre. El muchacho terminó hospitalizado con heridas en el cuello y quedó bajo una exclusión del hogar.

Hoy 06:42

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se registró en la ciudad de Frías durante la noche del sábado, cuando un joven resultó herido en el cuello con una navaja después de golpear brutalmente a su madre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La policía tomó conocimiento del hecho cerca de las 22.45 tras un llamado a la Comisaría 23, que alertaba sobre dos personas heridas en una vivienda ubicada en calle Maipú y Fortabat del barrio Tiro Federal.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con Milagros (23), quien relató que se encontraba junto a su madre María Ester (45) cuando llegó su hermano, José Gabriel, en aparente estado de ebriedad y bajo efectos de drogas.

De acuerdo al informe policial, José Gabriel inició una fuerte discusión con su madre, a quien tras insultarla le dio varios golpes de puño en la cabeza. Ante la desesperación por defenderla, Milagros tomó una navaja y le provocó dos cortes a su hermano, uno de ellos en el cuello.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Zonal, donde los médicos constataron que presentaba una herida cortante a la altura del cuello y otra debajo del mentón. Su estado de salud se mantiene bajo observación.

La madre también fue asistida por las lesiones sufridas. En tanto, la fiscal Rocío Fringes dispuso que se tome denuncia a la víctima, se secuestre el arma blanca utilizada y se notifique al herido de una exclusión del hogar, con la advertencia de que, en caso de incumplir la medida, será aprehendido.