El homenaje de Jenna Ortega a Isabella Rossellini en los Premios Emmy 2025

La actriz de Merlina sorprendió en la alfombra roja al recrear el personaje de Isabella Rossellini en la película de 1992 La muerte le sienta bien.

Hoy 07:15

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 tuvo momentos de brillo, emoción y varias sorpresas. Entre ellas, destacó el homenaje de Jenna Ortega a la actriz Isabella Rossellini, al recrear su icónico look en la película de 1992 La muerte le sienta bien, dirigida por Robert Zemeckis.

El evento de este año reconoció como lo mejor de la televisión a The Studio, Adolescencia y The Pitt, seguidas de cerca por Separación. La gala también dejó curiosidades como el motivo por el que Martin Short miraba hacia abajo durante la transmisión (“estaba escribiendo a Meryl Streep”), y la consagración de Owen Cooper, de apenas 15 años, quien se llevó un Emmy por encima de Javier Bardem.

La noche, esperada con ansias por los fanáticos de las series, estuvo cargada de reencuentros televisivos como los de Las chicas Gilmore y Tú a California y yo a Nueva York, además de homenajes cinematográficos. En ese marco, la protagonista de la segunda temporada de Merlina, producción de Tim Burton para Netflix, brilló al rendir tributo a Rossellini.

Jenna Ortega e Isabella Rossellini.

El clásico de culto de 1992 reunió a Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini, quien interpretaba a Lisle von Rhuman, una hechicera que ofrecía la eterna juventud a través de un misterioso elixir. Su vestuario, un top de piedras preciosas y cristales combinado con una falda simple, fue recreado por Ortega en la alfombra roja.

La actriz llevó un diseño de Sarah Burton para Givenchy, con una parte superior confeccionada íntegramente con joyas y cristales multicolores, acompañada de una falda negra de corte recto y abertura lateral. La elección fue celebrada en redes sociales, donde los fans destacaron el guiño de Ortega a uno de los papeles más recordados de Rossellini.

No es la primera vez que Jenna Ortega apuesta por este tipo de homenajes a través de la moda. Durante la promoción de Beetlejuice, Beetlejuice (2024), la esperada secuela del clásico de Tim Burton, lució trajes de rayas en honor al personaje de Michael Keaton y evocó a Winona Ryder, incluyendo el recordado vestido rojo inspirado en la primera película.