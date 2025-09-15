Robert Pattinson tiene el guion de The Batman II en una bolsa de seguridad con clave secreta

El director Matt Reeves reveló que el guion de la secuela ya está en manos de Robert Pattinson, pero bajo estrictas medidas de protección para evitar filtraciones.

Hoy 07:46

Lo que ocurre con The Batman: Parte II parece más una película de espías que una producción de superhéroes. Según contó el propio Matt Reeves en diálogo con Variety durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, el guion ya llegó a su protagonista, Robert Pattinson, pero con un detalle sorprendente: viajó dentro de una bolsa secreta con candado y clave de seguridad.

“Lo guardamos en una bolsa secreta que literalmente tiene un candado con un código. Pattinson estaba en Nueva York en ese momento, y todo es de alta seguridad”, explicó Reeves.

El director aseguró que no quiere que ninguna filtración arruine las sorpresas de la película. Además, adelantó que el rodaje comenzará en la primavera del hemisferio norte, probablemente a finales de abril o principios de mayo: “Ha sido un largo camino, pero estoy increíblemente emocionado. Estoy muy orgulloso del guion que hicimos con Mattson Tomlin, y ya empezamos a compartirlo con Robert [Pattinson]”.

El Pingüino, la otra apuesta de Reeves

Reeves también habló de El Pingüino, la serie derivada de The Batman que llegó a los Emmy con 24 nominaciones y terminó consiguiendo 9 galardones. Aunque se presentó como miniserie, el director reveló que hay chances de continuarla:

“Estamos en conversaciones. Lauren Lefranc, la showrunner, está pensando mucho y estamos hablando, así que ya veremos. Estamos muy emocionados con lo que ya hemos hecho, y si podemos hacer más y que sea tan bueno como la temporada anterior, nos encantaría seguir”.

Más personajes en camino

En charlas con Indiewire y Deadline, el director fue consultado sobre si planea explorar otros personajes del universo de Batman y DC. Reeves señaló que la prioridad es terminar lo ya empezado:

“Realmente espero que pase, pero todo se reduce a encontrar la idea adecuada y que funcione para todos. Tenemos muchas ideas, pero en este momento la prioridad es ver si hacemos una segunda temporada de El Pingüino. Sin duda hay otros personajes de los que hemos hablado y sería un honor hacerlo”.