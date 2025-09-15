Chaco: comienza el juicio por jurados a joven que mató a tres personas

Será este martes, en el centro de estudios judiciales de la vecina provincia.

Este martes 16 de septiembre inicia en Resistencia el juicio por jurados contra Matías Gallardo, de 21 años, quien será juzgado por la muerte de Franco Cardozo (24), Carla Meza (25) y María Soledad Jara (29), tres jóvenes que perdieron la vida en un siniestro vial ocurrido el 12 de febrero de 2023 en el ingreso a Margarita Belén.

Según la investigación, Gallardo conducía un Volkswagen Vento en estado de ebriedad, con 1,48 gramos de alcohol en sangre, cuando embistió a las tres víctimas que circulaban en motocicletas. El impacto fue fatal y dejó una marca imborrable en la comunidad local que desde entonces exige justicia y conciencia vial.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte, el proceso judicial se llevará a cabo bajo la modalidad de juicio por jurados a partir de las 8 en el Centro de Estudios Judiciales. Las audiencias se desarrollarán entre el 16 y el 19 con la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Glenda Laura Vidarte, al frente del proceso. La figura implica que el acusado habría asumido el riesgo de causar la muerte al conducir bajo los efectos del alcohol. La fiscal será Noelia Encinas.

La acusación contra Gallardo es por homicidio con dolo eventual, una figura penal que implica que el acusado no tuvo la intención directa de matar, pero actuó con conocimiento del riesgo y lo aceptó.

Gran conmoción

El caso generó conmoción en la comunidad de Margarita Belén y en toda la provincia por la juventud de las víctimas y las circunstancias del hecho. El juicio se extenderá durante cuatro jornadas, en las que se presentarán testimonios, peritajes y reconstrucciones del siniestro.

La defensa de Gallardo, según trascendidos, buscará demostrar que no hubo intención directa de causar daño, mientras que la fiscalía intentará sostener la figura de dolo eventual, apelando al grado de imprudencia y descontrol evidenciado en la conducción.

Gallardo embistió a los tres motociclistas que estaban en la banquina, mientras charlaban y bebían tras una salida de amigos.