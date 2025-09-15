Añatuya: llegó borracho a su casa y atacó a golpes a su pareja

El violento episodio fue alertado por una vecina. La policía actuó rápidamente, pero el hombre logró escapar.

Hoy 09:15

Durante el fin de semana mientras la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya realizaba recorridos rutinarios, fueron informados desde sala de monitoreo sobre un hecho de violencia de género que estaba ocurriendo en la calle Padre Suárez del Barrio Rosso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con una mujer, la misma manifestó que mientras pasaba circunstancialmente por el lugar escuchó que una mujer estaba siendo agredida por alguien y decidió comunicarse con las autoridades.

Los agentes, ya en el sitio dialogaron con la víctima, quien confirmó la novedad y relató que su concubino llegó a su vivienda en estado de ebriedad, comenzó a hacer disturbios y la agredió física y verbalmente.

La Comisaría N°4 del Menor y la Familia intervino rápidamente y acompañó a la víctima para que realizará la denuncia correspondiente contra el sujeto.

Seguidamente, el personal policial quedó a cargo del procedimiento y se aseguró de que la víctima recibiera la atención y el apoyo necesarios.

La denuncia fue recibida y se tomaron las medidas correspondientes para garantizar la seguridad y el bienestar de la víctima.

De momento el violento sujeto no fue aprehendido, pero existe una orden de detención del mismo.