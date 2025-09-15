Sydney Sweeney deslumbra en los Emmy con un collar de un millón de dólares

La actriz brilló en la alfombra roja con un vestido satinado rojo y un imponente collar de diamantes de 120 quilates, valuado en torno al millón de dólares, acompañado de pendientes y anillos que completaron un total de 155 quilates de alta joyería de Lorraine Schwartz.

Hoy 09:29

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a acaparar todas las miradas en la alfombra roja, donde se ha convertido en una presencia cada vez más habitual tanto por su ascendente carrera en cine y televisión como por su estilo.

En esta ocasión, eligió un vestido satinado rojo con escote en forma de corazón, acompañado de piezas exclusivas de Lorraine Schwartz, una de las diseñadoras de alta joyería más reconocidas a nivel mundial.

El gran protagonista fue un espectacular collar de diamantes de 120 quilates, que deslumbró bajo las luces del evento. A este se sumaron pendientes con piedras en forma de pera de 30 quilates y varios anillos de diamantes que totalizaron 25 quilates. En conjunto, Sweeney lució 155 quilates en joyas, aportando un brillo deslumbrante a su look.

Sydney Sweeney

Aunque no se reveló el precio exacto de estas piezas, se estima que el collar podría rondar el millón de dólares, dado que las creaciones de Schwartz oscilan entre varios miles y auténticas fortunas. Como referencia, el anillo de compromiso que Ryan Reynolds regaló a Blake Lively —también obra de la diseñadora— fue valuado en 2 millones de dólares.

Con este despliegue de glamour, Sydney Sweeney confirma su lugar como una de las estrellas más destacadas del momento, combinando talento, estilo y la exclusividad de las firmas más codiciadas.