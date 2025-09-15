Elon Musk despidió a más de 500 empleados que entrenaban su chatbot Grok

xAI notificó de forma abrupta a los trabajadores, quienes perdieron acceso inmediato a los sistemas. La empresa busca ahora reemplazarlos por tutores especializados en áreas como medicina, finanzas y tecnología.

Hoy 09:54

La empresa de Elon Musk abocada a los desarrollos con Inteligencia Artificial, xAI, despidió a fines de la semana pasada a más de 500 empleados, cifra que representa a un tercio del equipo que se dedica al entrenamiento del chatbot Grok.

Según un informe de Business Insider, la notificación fue imprevista y abrupta, comunicada a través de un correo electrónico que llegaron a las casillas de los extrabajadores de la firma durante la noche del viernes.

“Tras una revisión exhaustiva de nuestros esfuerzos (...) hemos decidido acelerar la expansión y priorizar a nuestros tutores especializados en IA, a la vez que reducimos nuestro enfoque en los puestos de tutores generales. Este cambio estratégico entrará en vigor de inmediato”, se lee en las cartas que envió la empresa. “Como parte de este cambio de enfoque, ya no necesitamos la mayoría de los puestos de tutor generalista de IA y su relación laboral con xAI finalizará”, agregó la empresa de Musk en el email.

Tal como señalamos, los empleados despedidos por xAI pasaban sus horas de trabajo entrenando a Grok, el chatbot del grupo que compite con propuestas como ChatGPT de OpenAI y Google Gemini. La inyección de datos es clave para los modelos de IA: es su fuente de conocimiento, su referencia, la base en la que se apoya para interactuar con los usuarios y generar contenido.

En un comunicado posterior, un vocero de xAI dijo que tienen previsto aumentar su equipo de tutores de IA hasta diez veces en comparación con su tamaño actual.

De acuerdo a la fuente mencionada, la reducción de los equipos en la compañía ahora asociada a la red social X, también propiedad de Musk, se concretó luego de que algunos ejecutivos en la firma anticipen una reorganización y los sometan a una serie de pruebas que determinarían sus futuros roles en la compañía.

En principio, el plan consistía en dividir a los integrantes del grupo en especialidades, como ciencia, matemáticas, ingeniería, tecnología, finanzas y medicina, entre otras, además de una más específica, relacionada a la personalidad de Grok.

Uno de los empleados de xAI que participó de esas pruebas, que debieron completar en muy poco tiempo, calificó al pedido como “bastante turbio”.