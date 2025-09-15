Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2025 | 25º
X
Policiales

Choque fatal en Termas de Río Hondo: un motociclista murió y dos jóvenes resultaron heridas

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre Ruta 333, a pocos metros del empalme con avenida Juan F. Ibarra. La víctima tenía 64 años.

Hoy 10:15
Foto: Archivo

Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando dos motocicletas colisionaron de frente sobre Ruta 333, en inmediaciones del barrio Villa Balnearia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, el choque se produjo alrededor de las 3.20 y tuvo como saldo la muerte de un hombre identificado como Miguel Ángel Lescano, de 64 años, quien fue hallado tendido sobre la calzada sin signos vitales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N°57, quienes constataron que los rodados involucrados fueron una Honda Wave y una Corven Energy, que quedaron destruidos tras el impacto.

Como consecuencia del choque, resultaron lesionadas Luana Lescano (21) y Camila Vega (28), ocupantes de la Corven, quienes debieron ser trasladadas al CIS Termas y posteriormente derivadas al Hospital Regional de esta Capital para estudios de mayor complejidad.

Testigos relataron que las jóvenes circulaban junto a otras amigas hacia un local bailable cuando, por causas que se investigan, fueron embestidas por la moto que conducía la víctima fatal.

En el lugar trabajó personal de Criminalística bajó las órdenes de la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, quien dispuso el secuestro de los rodados, la realización de la autopsia al occiso y los informes médicos de las heridas.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a un joven tras robar en la vivienda de un jubilado en el Barrio Obrero de Añatuya
  2. 2. Tránsito y Transporte de la Capital informó que la línea 120 continua con la modificación de su recorrido de manera temporal
  3. 3. Un menor de 16 años provocó un apagón masivo en Río Gallegos tras chocar contra un poste
  4. 4. Fuerte recorte del gasto público: salud, educación y obra pública entre los sectores más afectados
  5. 5. Daniela Celis, sobre el estado de Thiago Medina: “Le llega toda la luz, sigan rezando”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT