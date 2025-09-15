El dólar anota una nueva suba y se ofrece a $1.475 en el Banco Nación

El dólar al público es ofrecido 0,7% arriba del cierre del viernes pasado, cerca del techo de la banda de “no intervención” del BCRA. Reaparecieron fuertes órdenes de venta a $1.473,50.

Hoy 11:30

El dólar minorista en el Banco Nación abre en $1.475 y sube 0,7% en el día. El dólar tarjeta se vende a $1.917,50, también con un aumento de 0,7%. El dólar blue continúa en $1.425, sin cambios. El dólar MEP cotiza a $1.474 y el contado con liquidación a $1.484, ambos sin variación. El mayorista cerró el viernes en $1.453 y arrancó este lunes en $1.460 por unidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La operatoria en el mercado mayorista inició con fuertes posturas vendedoras -no ejecutadas- en un rango de cinco a diez millones de dólares a $1.473,50 en el MAE (Mercado Abierto Electrónico), esto es cerca del límite superior de la banda de libre flotación de la divisa en el segmento de contado, lo que hace suponer la presencia oficial para ponerle un limite a un eventual ascenso de la cotización.

La semana pasada el dólar al público anotó una suba de 85 pesos o un 6,2%, a $1.465 en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista alcanza los $1.467,42 para la venta (suba semanal de $80,62 o 5,8%) y $1.414,58 para la compra.

La aversión al riesgo continúa

El panorama financiero mostró señales mixtas. Los bonos en dólares se recuperaron con fuerza tras el desplome post-electoral y subieron hasta 3,8%, liderados por el Global 2041, el Bonar 2035 (+3,3%), el Bonar 2029 (+2,8%) y el Global 2035 (+2,7%) el viernes. Sin embargo, el S&P Merval en moneda dura siguió en baja y tocó mínimos en más de un año, reflejando la cautela de los inversores.

En este contexto, el riesgo país —medido por el J.P. Morgan— cedió desde los 1.108 puntos básicos alcanzados el lunes tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Sin embargo se demuestra una creciente aversión al riesgo por parte de los inversores, que buscan protección cambiaria ante la posibilidad de que el esquema cambie post elecciones de octubre.

El BCRA baja tasas y el mercado mira la licitación de deuda

El martes, el Banco Central decidió bajar cinco puntos la tasa en pesos en la rueda de simultáneas en BYMA, recortando la tasa de pases a un día del 45% al 40%. Según Nicolás Cappella, de Grupo IEB, la medida “apunta a recortar la tasa de referencia de toda la curva en pesos, algo que la macroeconomía necesita con urgencia”. El analista estimó que el ciclo de bajas debería continuar hacia noviembre, dado que la tasa real “es insostenible”.

La baja de tasas dio aire a la curva de pesos. La licitación de deuda del miércoles pasado también mostró una intención del Gobierno por no convalidar tasas altas. Con el mundo pesos más calmo, la atención sigue sobre el mercado cambiario y los contratos de dólar futuro que pricea un tipo de cambio por encima de la banda cambiaria este mes y en octubre. Esta semana, no se descarta que el dólar toque el techo de la banda y el BCRA se vea obligado a intervenir.