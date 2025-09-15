El dólar oficial subió $10 y cerró a $1.475: el mayorista tocó el techo de la banda

El dólar Banco Nación volvió a dar la nota otro lunes. Llegó a los $1.480, valor que superó el techo de la banda cambiaria según lo estipulado por el Gobierno el pasado 14 de abril, aunque después el dólar oficial retrocedió a $1.475.
El dólar Banco Nación volvió a dar la nota otro lunes. Llegó a los $1.480, valor que superó el techo de la banda cambiaria según lo estipulado por el Gobierno el pasado 14 de abril, aunque después el dólar oficial retrocedió a $1.475. El Gobierno estipuló en abril último que la cotización del dólar flote entre bandas, establecidas en los $1.000 y $1.400 pero con un 1% de ajuste mensual de corrección, que ya llevó la banda superior a los $1.475. La cotización minorista del billete norteamericano superó ese techo cuando llegó a $1.480 en el Banco Nación. Pero luego retrocedió $5 para finalmente terminar cerrando en ese valor. De esta manera, el dólar oficial minorista subió un 0,7% en el día con una acumulación en lo que va del septiembre de 8,5%. Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista terminó en pantallas a $1.467, con un avance diario de 0,8%. El techo de la banda es de $1.472, por lo que la diferencia es de apenas $5. Este es el valor más alto del dólar desde la salida del cepo para pasar a la banda cambiaria, el pasado 14 de abril. Hasta ahora, el Gobierno intervenía de manera "indirecta" con los dólares del Tesoro Nacional porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no permite gastar dólares para intervenir si no se supera el techo o el piso. Ahora que ya está casi en el techo para el mayorista, ¿qué hará el BCRA?
El Gobierno estipuló en abril último que la cotización del dólar flote entre bandas, establecidas en los $1.000 y $1.400 pero con un 1% de ajuste mensual de corrección, que ya llevó la banda superior a los $1.475. La cotización minorista del billete norteamericano superó ese techo cuando llegó a $1.480 en el Banco Nación. Pero luego retrocedió $5 para finalmente terminar cerrando en ese valor.
De esta manera, el dólar oficial minorista subió un 0,7% en el día con una acumulación en lo que va del septiembre de 8,5%. Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista terminó en pantallas a $1.467, con un avance diario de 0,8%. El techo de la banda es de $1.472, por lo que la diferencia es de apenas $5. Este es el valor más alto del dólar desde la salida del cepo para pasar a la banda cambiaria, el pasado 14 de abril.
Hasta ahora, el Gobierno intervenía de manera "indirecta" con los dólares del Tesoro Nacional porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no permite gastar dólares para intervenir si no se supera el techo o el piso. Ahora que ya está casi en el techo para el mayorista, ¿qué hará el BCRA?