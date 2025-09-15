Primeros auxilios en casa: un conocimiento esencial para proteger a tu familia

Mantener un estilo de vida saludable y cuidar la seguridad doméstica reduce accidentes y emergencias.

Hoy 10:31

Los primeros auxilios suelen asociarse únicamente a elementos de un botiquín como gasas, algodón o curitas, pero abarcan mucho más. Se trata de conocimientos básicos que pueden marcar la diferencia en una emergencia.

“El primer paso frente a un corte es presionar firmemente para detener el sangrado. Si la sangre es roja brillante y sale de forma pulsátil, puede tratarse de un sangrado arterial y requiere atención médica urgente. En cambio, si es más oscura y fluye lentamente, suele ceder con presión; luego basta con limpiar y cubrir con una gasa estéril, evitando el uso de algodón”, explica el cardiólogo del Servicio de Cardiología e Imágenes Cardiovasculares del Hospital Británico, el Dr. Ignacio Ríos (M.N. 123.125).

Ante este panorama, la importancia de contar con herramientas prácticas de primeros auxilios, desde el manejo de cortes y quemaduras hasta la realización de maniobras que salvan vidas como la reanimación cardiopulmonar (RCP) es de suma importancia.

Un error frecuente es aplicar pegamentos de contacto sobre heridas. Esto solo debe ser evaluado por personal de salud, ya que la decisión depende de la profundidad y ubicación de la lesión.

Otro punto clave es la automedicación. El uso de analgésicos u otros fármacos de venta libre debe hacerse siempre con precaución, verificando antecedentes de alergias. En especial, los síntomas gastrointestinales no deben subestimarse: “El dolor en la boca del estómago, las náuseas o vómitos, en particular en mujeres y personas mayores de 65 años con factores de riesgo cardiovascular, pueden ser la manifestación de un infarto. Automedicarse en esas circunstancias puede retrasar el diagnóstico”, advierte Ríos.

El especialista recuerda que el mejor primer auxilio es la prevención: cuidar la seguridad en el hogar, mantener un estilo de vida saludable y controlar los factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión, obesidad y diabetes.

Más allá del botiquín, la capacitación en maniobras de emergencia resulta fundamental. La maniobra de Heimlich, utilizada frente a una obstrucción de la vía aérea, y la RCP, aplicada en un paro cardiorrespiratorio, son herramientas que pueden salvar vidas si se realizan correctamente.

¿Por qué es crucial aprender RCP? Porque la mayoría de los paros cardíacos ocurre fuera del hospital. Según la American Heart Association, las posibilidades de supervivencia disminuyen entre un 7% y un 10% por cada minuto sin recibir compresiones torácicas. En la Argentina, más del 70% de los casos se produce en el hogar.

“Frente a una persona que pierde la conciencia, lo primero es hablarle fuerte y estimularla. Si no responde, hay que verificar si respira y si tiene pulso en el cuello. Ante la duda, lo correcto es llamar al 107 e iniciar de inmediato las compresiones torácicas hasta la llegada de la ambulancia. El paciente no puede estar peor, la RCP siempre suma”, enfatiza el Dr. Ríos, también Coordinador de cursos de RCP AHA del Hospital Británico.

Contar con conocimientos básicos de primeros auxilios y animarse a actuar puede marcar la diferencia en un momento crítico.