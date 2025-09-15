“Te quiero cada día más”: Jimena Barón habló de la maternidad y mostró a su hijo Arturo

La actriz publicó fotos del bebé y se sinceró sobre cómo transita esta nueva etapa junto a su pareja Matías Palleiro.

Jimena Barón compartió un tierno posteo en sus redes sociales con el que celebró los tres meses del nacimiento de Arturo, el bebé que tuvo junto a Matías Palleiro.

La actriz expresó su emoción en una publicación de Instagram donde mostró varias fotos con el pequeño, su pareja, y su primer hijo Momo.

“Un gordito de ya 3 meses”, escribió Jimena para empezar el texto en el que resumió cómo cambió su vida cotidiana tras la llegada del bebé.

“Sol, caminatas, siestas, ya me sonríe cuando toma teteta. Amor profundo, lo quiero cada día más. Es verdad eso que decían de que se lo quiere igual que al que ya amabas con locura", dijo la artista.

Y continuó con el resumen de sus días: “El corazón tranquilo, la casa enquilombada pero no importa. Salimos a comer afuera, se porta muy bien. Compramos sánguches de jamón crudo y queso. Familia, amor, mis primeras salidas al mundo sin el bebé. Extractor de leche...”.

En sus palabras, Jimena también halagó a Matías. “El papá, tan buen papá”, aseguró. Y luego habló de Momo, el nene que tuvo con Daniel Osvaldo: “Es precioso, cariñoso. Preadolescente, ¿en qué momento?“.

“Libros, dudas, miedos, calma, paciencia, está todo bien”, agregó La Cobra como parte de los sentimientos que la acompañan en esta etapa. “De nuevo mecedora, pijama, Torino siempre encima. Solcito y más amor del más profundo”, expresó.

“Vivir así, despacito y rodeada de amor es lo que quisiera siempre”, concluyó Jimena como última frase de este texto que escribió para contarles a sus seguidores cómo es su día a día tras la llegada de Arturo.