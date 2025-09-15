Nuevo parte médico de Thiago Medina: permanece en terapia intensiva

Los especialistas analizan el alcance de las fracturas sufridas. El ex participante del reality sigue bajo estricta observación en el Hospital de Moreno.

Hoy 11:56

Las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina, el mediático que sufrió un terrible accidente el viernes pasado.

De acuerdo al comunicado, Thiago sigue “bajo control médico” en terapia intensiva y con el “seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

“(El paciente) se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, indicaron.

El centro de salud aclaró que a las 18 de este lunes volverán a dar un parte médico con el que actualizarán la información que dieron por la mañana.

Medina sufrió un grave accidente el viernes por la tarde, cuando circulaba por la Ruta 7 en Moreno. Al impactar contra otro auto, el mediático tuvo heridas considerables por las que tuvo que ser internado.

Daniela Celis, la mamá de sus hijas, confirmó que al exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) tuvieron que extirparle el bazo. Además, tiene el pulmón perforado y seis costillas fracturadas.