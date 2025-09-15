Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo inicial sobre TikTok

A solo dos días de que venza el plazo límite para que la red social cese operaciones en el país norteamericano, las partes habrían llegado a un pacto.

Hoy 12:07

Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo inicial sobre el futuro de TikTok tras intensas negociaciones comerciales celebradas en Madrid, anunciaron este lunes altos funcionarios estadounidenses, a solo dos días del plazo límite para que la plataforma de videos cese operaciones en territorio estadounidense.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson Greer confirmaron que se alcanzó un pacto que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses” pero que “también es justo para la parte china”, aunque se negaron a revelar los detalles específicos del acuerdo.

Posteriormente, Bessent reveló detalles cruciales del acuerdo marco, explicando que prevé que TikTok “pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos”.

El funcionario precisó que este acuerdo general está pendiente de definición y confirmación y que el pacto se cerrará en una llamada el viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

Trump había celebrado anteriormente el avance de las conversaciones a través de su plataforma Truth Social, donde escribió: “¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”.

Trump había además adelantado que sostendría una conversación telefónica con Xi Jinping el próximo viernes, asegurando que “¡la relación sigue siendo muy fuerte!” entre ambas naciones.