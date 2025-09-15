Franco Colapinto y Alpine podrían ser penalizados en la Fórmula 1: qué pasó

El piloto argentino podría recibir un castigo en la grilla de la próxima carrera.

Hoy 12:18

El Alpine A525 número 43 de Franco Colapinto acumula cuatro carreras consecutivas sin cambios en su unidad de potencia y llegó al límite de componentes permitidos en la temporada de Fórmula 1. Si el equipo francés decide reemplazar partes del motor, el argentino podría recibir una penalización en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El panorama no es alentador: Colapinto arrastra el desgaste que dejó Jack Doohan, quien utilizó el mismo auto en seis carreras hasta el GP de Miami y consumió tres de los cuatro cupos disponibles en piezas clave como el MGU-H y el turbocompresor. En total, el argentino ya está usando su quinto motor del año, superando el límite reglamentario y con gran desgaste tras Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia.

Qué incluye la unidad de potencia

Las unidades de potencia actuales están compuestas por el motor de combustión interna (ICE), MGU-H, MGU-K, turbocompresor (TC), almacenamiento de energía (ES), centralita electrónica (CE) y escape (EX). Según la FIA, no se pueden utilizar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores en toda la temporada.

El riesgo y la estrategia de Alpine

El desgaste ya afecta el rendimiento del Alpine, por lo que la escudería analiza un cambio de motor. Bakú sería el escenario propicio: un circuito de máxima exigencia para los motores donde se espera que el equipo quede retrasado en clasificación. En ese contexto, una sanción de cinco puestos por elemento reemplazado no tendría un gran impacto en la parrilla.

La apuesta apunta a llegar con un motor fresco al Gran Premio de Singapur, el 5 de octubre, en un trazado técnico donde la potencia no es tan determinante y el auto podría mostrar mejores prestaciones.

Otros pilotos en la misma situación

Colapinto no es el único en riesgo. También están en la lista roja de la FIA Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls). En tanto, su compañero Pierre Gasly todavía dispone de un recambio dentro de lo permitido.