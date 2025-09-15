La mesa política de Milei se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia de octubre

El Presidente se encontró con su círculo de funcionarios de mayor confianza y determinaron las fechas en las que se dará el puntapié a la campaña nacional.

Hoy 12:44

La Casa Rosada fue el lugar en donde se reunió la mesa política nacional del Gobierno, la cual presidió Javier Milei, buscando oficiar de mecanismo de coordinación entre los principales dirigentes del oficialismo para tomar cursos de acción de cara a los próximos meses.

Se reunieron por segunda vez después de haber sido conformada la semana pasada. Milei la convocó para las 9:30 horas en la Casa Rosada y asistieron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegó un poco más tarde, pero por un turno médico previamente agendado. El encuentro duró una hora y media.

Según se supo, esta segunda reunión tuvo importantes decisiones en relación con el comienzo de la campaña política nacional. Dos fuentes que iban a participar del encuentro indicaron que se iban a debatir las fechas en las cuales Milei aparecerá en distintas provincias para levantar los armados provinciales de La Libertad Avanza ante la cercanía de las elecciones generales de octubre.

También se iba a repasar la agenda legislativa, que tiene al oficialismo en un fuerte aprieto con sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la cual se buscan insistir con las leyes vetadas por el Presidente y una batería de proyectos y convocatorias que son rechazadas tajantemente desde la Casa Rosada.

La mesa nacional se constituyó a pedido de Milei como instancia clave para determinar el rumbo de la estrategia electoral y ser él quien tome la palabra final entre las diferentes tribus del oficialismo a pesar de que la palabra de la hermana presidencial tenga un peso diferente al resto de los integrantes.

Karina Milei tiene como sus principales laderos en esa mesa a Martín Menem (quien es también vicepresidente de LLA) y a Manuel Adorni, quien es su principal referente en materia comunicacional. Santiago Caputo aparece como el único representante de su sector libertario; mientras que Guillermo Francos y Patricia Bullrich aparecen como amortiguadores de las internas libertarias.

Incluso, la ministra de Seguridad Nacional comenzó a elevar una postura acuerdista entre diferentes huestes de la Casa Rosada. Con la experiencia de la interna del PRO que protagonizó con Horacio Rodríguez Larreta, la funcionaria pidió la palabra en la primera reunión de la mesa y llamó a mitigar los conflictos de cara a octubre.

Este tipo de reuniones se caracterizan por su altísimo hermetismo. Esta es una etapa previa en la cual la altísima cúpula del Ejecutivo determina cuáles son los proyectos, las iniciativas, los acuerdos y las estrategias políticas que se deben determinar de ahí en adelante. Las conclusiones a las que se llegan son después volcadas a la reunión de Gabinete de Ministros, que se volverá a reunir el próximo miércoles.

Milei encara un día con mucha actividad política en el que mezclará cuestiones partidarias y temas de la administración, todo con el objetivo de darle impulso al Gobierno y tratar de revertir los resultados de las últimas elecciones. Luego de encabezar la mesa nacional, se iba a aprestar a tomarle juramento a su flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Instantes después se iba a reunir con el comando de coordinación de campaña bonaerense para fijar la estrategia electoral en ese distrito y las primeras apariciones que se harán por estas semanas; todo con el objetivo de mejorar la performance de los recientes comicios, en los que La Libertad Avanza perdió por 13 puntos de diferencia frente a Fuerza Patria.

Javier Milei también se prepara para presentar el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional que será grabada en Balcarce 50. El mensaje, que se emitirá a las 21, busca reafirmar el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y el ajuste del gasto público, principios que se mantendrán como ejes centrales durante el próximo año. Como novedad, se hará un fuerte énfasis en el esfuerzo de la población en sobrellevar los efectos del apretón monetario. Luego de la derrota bonaerense, esa falta de reconocimiento fue una de las primeras autocríticas que hicieron altos estrategas libertarios.