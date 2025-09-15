Los nombres que suenan en Independiente tras la renuncia de Vaccari

La derrota ante Banfield derivó en la salida del entrenador. Los hinchas cantaron contra la dirigencia y los jugadores.

Hoy 12:40

El mal presente de Independiente sumó un nuevo capítulo. Tras la grave sanción de la Conmebol, que lo descalificó de la Copa Sudamericana por el ataque de sus hinchas en el partido frente a la U de Chile, el Rojo perdió ante Banfield y su entrenador, Julio Vaccari, presentó la renuncia.

La decisión del DT se da en medio de una fuerte crisis deportiva e institucional. El club de Avellaneda no encuentra rumbo en el inicio del campeonato y la elección de un nuevo técnico aparece como un desafío clave para intentar revertir la situación.

Mientras la dirigencia define el futuro, el exfutbolista Carlos Matheu, actual entrenador de la Reserva, se hará cargo del primer equipo de manera interina. Su debut podría darse nada menos que en el clásico contra San Lorenzo, un partido decisivo para intentar llevar algo de calma al club.

Los candidatos

Entre los posibles sucesores, el nombre que más fuerte suena es el de Gustavo Quinteros, de último paso por Vélez. El entrenador estuvo cerca de dirigir a Boca y expresó su deseo de tomar las riendas de un equipo grande del país, lo que lo posiciona como una opción concreta.

Otra alternativa es la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, campeones recientes con Platense en un logro histórico. Su estilo pragmático podría ser útil en el momento actual, aunque no sería del gusto de los hinchas del Rojo, que prefieren un juego más asociado y elegante.

La dirigencia deberá resolver en las próximas horas si acelera la llegada de un nuevo técnico o mantiene a Matheu en el banco. Lo cierto es que el presente de Independiente está marcado por la urgencia y la necesidad de recuperar resultados para frenar la caída.