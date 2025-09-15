“La Banda Corre” promete ser un evento de gran convocatoria deportiva para todas las familias bandeñas

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, el próximo domingo 21 de septiembre se llevará a cabo el evento, cuya largada está prevista para las 8 de la mañana, desde Av. Belgrano y Pedro León Gallo.

La Municipalidad de La Banda, por iniciativa del intendente Ing. Roger E. Nediani, invita a toda la comunidad a participar de la “2° Edición de la Maratón La Banda Corre” que además de reunir a deportistas de diferentes puntos de la provincia y del país será un evento convocante para todas las familias de la ciudad.

Según se anunció, como parte de los festejos por el 113° aniversario de la ciudad, este evento deportivo que ya se consolida como un clásico en la ciudad de La Banda, tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre, con largada puntual a las 8 desde la intersección de Av. Belgrano y Pedro León Gallo.

Al respecto, el intendente Nediani destacó: “Este evento no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino que también fortalece el sentido de comunidad. Queremos que sea una fiesta para todas las familias bandeñas, con participación de corredores locales y de distintas provincias, que prestigian esta carrera con su presencia”.

Cabe destacar que las acreditaciones y entrega de kit se realizarán en las inmediaciones de la Escuela de Robótica y serán los días viernes 19 de 9 a 21 y el sábado 20 de 9 a 18, del mismo modo los vecinos podrán disfrutar de feria de emprendedores, juegos, música, sorteos y premios.

Finalmente, el intendente Nediani expresó: “Invitamos a todos los vecinos y vecinas a sumarse, ya sea corriendo, acompañando o participando de las actividades. Queremos que ´La Banda Corre´ se convierta en un clásico que ponga en valor a nuestra ciudad y al deporte como herramienta de integración”.