Zamora inauguró nuevas obras en Silípica y destacó que representan “un paso más en la búsqueda de igualdad en toda la provincia”

El gobernador, acompañado por autoridades provinciales, presentó la refacción de la Escuela N° 120 “Juana E. Mandelaine” y entregó viviendas sociales a familias de Coro Pampa, Sumamao y San Andrés.

Hoy 13:52

Acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, el gobernador Gerardo Zamora inauguró este lunes las obras de refacción y remodelación de la Escuela N° 120 “Juana E. Mandelaine” de la localidad de Coro Pampa, en el departamento Silípica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, entregó viviendas sociales a familias de San Andrés, Sumamao y Coro Pampa, las que fueron construidas con fondos provinciales y la cooperación de la Comisión Municipal de Sumamao y de la Cooperativa de Trabajo Villa del Carmen.

También participaron de las actividades oficiales los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, de Educación, Mariela Nassif, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, junto con la presidente del Consejo General de Educación, Mariela Herrera y el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuain, quienes fueron recibidos por el comisionado municipal de Sumamao, Jorge Ávalos Miana.

La actividad comenzó en la vivienda de Eliana Ayunta, en Sumamao, donde se hizo la entrega simbólica de llaves a las familias beneficiadas por el programa ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Luego la comitiva se trasladó a la Escuela N° 120, donde las autoridades fueron recibidas por la directora Karina Cáceres, quien las acompañó en un recorrido por el establecimiento, a donde concurren 14 alumnos que están a cargo de dos docentes.

El edificio cuenta con una dirección, dos aulas, comedor, cocina, SUM, depósito, patio cubierto y gabinete de Educación Física. Cada una de las dependencias cuenta con equipamiento totalmente nuevo. Además de conexión de internet, servicio que también permanece habilitado para los vecinos de la zona.

Durante la ceremonia protocolar, el gobernador recibió un presente de Dardo Gómez, hijo del reconocido “Patriarca de la Copla Argentino”; Dardo del Valle Gómez, quien era oriundo de Coro Pampa y dedicó su vida a la defensa y revalorización de la cultura popular, la oralidad y la identidad del pueblo santiagueño y del Noroeste Argentino.

Tras las palabras de agradecimiento de la directora por las inversiones en infraestructura y equipamiento educativo que generan más igualdad para los niños de la zona, Zamora hizo hincapié en el valor histórico de Coro Pampa, como un “lugar que nos recuerda no solo al patriarca nacional de la copla, sino también a Mateo Boix, un precursor de la aviación santiagueña; y a Pedro Leónidas Paz, granadero de 19 años de edad que estuvo presente en el bombardeo de la Plaza de Mayo en un atentado contra la democracia del país”.

En cuanto a las mejoras concretadas en este establecimiento, remarcó que para su gestión “la educación es lo más importante”.

Agregó: “Este es un paso más en la búsqueda de igualdad en toda la provincia, y agradecemos la vocación de los docentes por su esfuerzo para mantener las escuelas abiertas en todos los ciclos escolares”.

De igual manera garantizó la continuidad de los planes habitacionales destinados a los sectores más vulnerables, al recordar que se llevan ejecutadas con fondos propios más de 32 mil viviendas sociales en todo el territorio provincial, las que son entregadas de forma gratuita y construidas de manera articulada con las comisiones, intendencias y organizaciones sin fines de lucro.

Antes de despedirse de esta localidad del departamento Silípica el gobernador expresó su compromiso para tomar las evaluaciones que correspondan en cuanto a la demanda de matrícula para la construcción de un jardín de infantes en Coro Pampa, que se sumará a más de 700 que ya fueron inaugurados en los últimos años.

También dijo que está proyectado y avanzados los trámites para un nuevo tendido eléctrico, como también una red de agua potable que beneficiará a todos los pobladores de la zona.

En este marco, el mandatario resaltó que la inauguración de esta escuela y otras obras son parte de “un pequeño paso en las inversiones que se realizan para romper asimetrías, generar más posibilidades de igualdad y tener un mejor futuro para nuestra patria”.