Santiago tendrá representantes en la Olimpíada Nacional de Química

Dos alumnos del Colegio Hermano Hermas competirán en la instancia nacional tras destacarse en las etapas previas. Constanza Cremacci y Bautista Lugones fueron seleccionados para representar a la provincia en el Nivel 1.

Hoy 13:56

El Colegio Hermano Hermas de Bruijn se enorgullece en anunciar que los estudiantes Bautista Lugones y Constanza Cremacci han sido seleccionados para representar a la provincia de Santiago del Estero en la Olimpíada Nacional de Química – Nivel 1, que se llevará a cabo del 21 al 24 de octubre.

Ambos alumnos lograron esta destacada participación tras superar con éxito las diferentes instancias del certamen: colegial, intercolegial y zonal, siendo esta última realizada el pasado miércoles 10 de septiembre en la Escuela Normal Manuel Belgrano.

El recorrido y los logros de Bautista y Constanza han sido posibles gracias al compromiso y la dedicación del profesor Franco Queirolo, quien los acompaña en la preparación de los exámenes y en cada etapa del certamen.

La Olimpíada Argentina de Química es una competencia de alcance nacional que busca estimular el interés de los estudiantes por esta ciencia, favorecer el intercambio de experiencias entre jóvenes de distintas provincias, y promover la formación de una actitud crítica, reflexiva y creativa frente al conocimiento científico. A través de las distintas instancias, los participantes desarrollan no solo sus saberes académicos, sino también valores como la constancia, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la superación personal.

Desde la institución, se expresó un profundo agradecimiento y orgullo por la participación de los estudiantes, destacando el valor de este tipo de competencias que fomentan el esfuerzo, la excelencia académica y el espíritu científico en los jóvenes. Asimismo, el Colegio Hermano Hermas acompaña y motiva a todos sus alumnos a participar de diferentes certámenes académicos, convencidos de que estas experiencias enriquecen la formación integral de los estudiantes y abren puertas a nuevos desafíos educativos.

La comunidad educativa celebra con entusiasmo este logro y reafirma su compromiso con la promoción del conocimiento, la ciencia y el desarrollo del talento juvenil en Santiago del Estero.