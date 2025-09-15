Condenaron a dos gendarmes a 8 años de prisión por drogar y violar a una compañera en el Dique Los Quiroga

Un tribunal de Santiago del Estero halló culpables a Williams Jovani Romero y Rolando Esteban Ríos por el abuso sexual de una colega ocurrido en 2019. Tras la lectura del fallo, fueron esposados en la sala y trasladados a un penal.

Hoy 14:56

Un tribunal de Santiago del Estero condenó este lunes a 8 años de prisión efectiva a dos gendarmes que habían sido acusados de abusar sexualmente de una compañera, a la que obligaron a ingerir cervezas mezcladas con pastillas antes del ataque.

La sentencia recayó sobre Williams Jovani Romero, oriundo de Misiones, y Rolando Esteban Ríos, de origen salteño, quienes al momento del hecho —ocurrido la noche del 19 de octubre de 2019 en el dique Los Quiroga— cumplían funciones como jefe y subalterno.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, oriunda de Buenos Aires, Ríos la obligó a consumir alcohol adulterado y luego convocó a Romero. Ambos consumaron el ataque sexual en conjunto.

El tribunal integrado por los vocales Graciela Viana de Avendaño, Rosa Falco y Julio Carmelo Vidal los halló responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal y ordenó la inmediata revocación de las excarcelaciones que habían sido otorgadas durante la etapa de instrucción.

Tras la lectura del fallo, los gendarmes fueron esposados en la propia sala de audiencias y trasladados a un establecimiento penitenciario.