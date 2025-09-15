El curioso dato histórico que tendrán los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing, Vélez, River y Estudiantes son los equipos argentinos que sueñan con levantar el trofeo continental.

La Copa Libertadores retoma su camino esta semana con una edición histórica: por primera vez en la historia, los ocho clasificados a cuartos de final son campeones del torneo. Entre ellos, cuatro equipos argentinos mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo continental: Racing, Vélez, River y Estudiantes.

El inicio: duelo argentino en Liniers

La serie comenzará este martes a las 19.00 en Liniers con el cruce entre Vélez y Racing. El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto (campeón en 1994), buscará hacerse fuerte de local. Enfrente estará la Academia de Gustavo Costas (campeón en 1967), que no atraviesa un buen presente en el torneo local pero deposita todas sus energías en la Copa.

El plato fuerte: River vs Palmeiras

El miércoles, desde las 21.30 en el Monumental, se dará uno de los choques más esperados: River Plate frente a Palmeiras. Los de Marcelo Gallardo, campeones en 1986, 1996, 2015 y 2018, sueñan con su quinta estrella. El Verdão de Abel Ferreira, que fue el mejor equipo de la fase de grupos, asoma como uno de los rivales más duros del certamen.

El jueves: Pincha y Liga, a la cancha

El jueves habrá doble acción. Estudiantes de La Plata visitará al Flamengo en el Maracaná desde las 21.30. El Pincha, irregular en la Liga Profesional, buscará resistir en Brasil para definir la serie en casa. Del otro lado, el Mengão, líder del Brasileirao, se reforzó tras una fase de grupos en la que estuvo al borde de la eliminación.

Más temprano, a las 19.00, se medirán Liga de Quito y São Paulo. El equipo ecuatoriano, que sorprendió en esta edición, sueña con repetir la gesta de 2008, cuando ganó su único título. Enfrente tendrá al Tricolor paulista, campeón en 1992, 1993 y 2005, que llega motivado tras eliminar por penales a Atlético Nacional bajo la conducción de Hernán Crespo.

