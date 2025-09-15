Ingresar
Liga Santiagueña: cuándo se jugarán las finales del Clausura entre Comercio y Sportivo Fernández

El Tripero y el Albiceleste irán por el título y la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 15:54
Comercio Sportivo Fernández

La Liga Santiagueña de Fútbol ya tiene a sus finalistas. Comercio y Sportivo Fernández definirán el título del Torneo Clausura y también el pase directo al Torneo Regional Federal Amateur, en una serie que promete grandes emociones.

Este domingo quedaron sellados los boletos a la final. Sportivo Fernández venció como visitante a Villa Unión por 2-1 y aseguró su lugar en la pelea por la corona. Por su parte, Comercio superó 2-0 a Unión de Beltrán y también se metió en la definición.

En la fase de grupos, el Albiceleste fue líder de la Zona A con 22 puntos, mientras que el Tripero terminó al frente en la Zona B con 26 unidades, lo que explica el buen presente de ambos equipos.

Fechas y escenarios de la final

La serie final se disputará a ida y vuelta. El primer partido se jugará el domingo 21 de septiembre en Fernández, mientras que la vuelta será el domingo 28 en el estadio "Raúl Seijas", en barrio Norte.

El campeón no solo levantará el trofeo del Clausura, sino que también se quedará con el boleto al Torneo Regional Federal Amateur.

TEMAS Club Sportivo Fernández Club Comercio Central Unidos Liga Santiagueña de Fútbol

