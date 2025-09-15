ExpoBRA 2025: Santiago del Estero reunirá a 500 reproductores de las razas Braford, Brahman y Brangus

Del 16 al 18 de septiembre, en el Predio Ferial Vivero San Carlos de La Banda, se desarrollará la 18º edición de la exposición ganadera que convoca a cabañas de 12 provincias con genética de excelencia.
En un escenario ganadero favorable, con buenos precios y alto interés por la genética bovina, comienza este martes 16 la ExpoBRA 2025, organizada por las asociaciones de criadores de Braford, Brahman y Brangus, con el acompañamiento del Gobierno de Santiago del Estero y del Ministerio de Producción provincial.
La muestra contará con la presencia de cerca de 500 reproductores, aportados por 68 cabañas de 12 provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Corrientes y Tucumán.
El cronograma incluye juras de clasificación de hembras y machos, la elección de los grandes campeones, remates de invernada y reproductores, además de actividades culturales y la participación de escuelas agrotécnicas.
De esta manera, ExpoBRA 2025 se posiciona como un espacio clave para la ganadería del NOA, integrando genética de excelencia, formación, intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio para el sector.