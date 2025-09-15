Ingresar
ExpoBRA 2025: Santiago del Estero reunirá a 500 reproductores de las razas Braford, Brahman y Brangus

Del 16 al 18 de septiembre, en el Predio Ferial Vivero San Carlos de La Banda, se desarrollará la 18º edición de la exposición ganadera que convoca a cabañas de 12 provincias con genética de excelencia.

Hoy 15:43

En un escenario ganadero favorable, con buenos precios y alto interés por la genética bovina, comienza este martes 16 la ExpoBRA 2025, organizada por las asociaciones de criadores de Braford, Brahman y Brangus, con el acompañamiento del Gobierno de Santiago del Estero y del Ministerio de Producción provincial.

La muestra contará con la presencia de cerca de 500 reproductores, aportados por 68 cabañas de 12 provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Corrientes y Tucumán.

Participación de cada raza

  • Braford: 200 reproductores de 29 cabañas.
  • Brahman: 70 reproductores de 12 cabañas.
  • Brangus: 220 reproductores de 40 cabañas.

El cronograma incluye juras de clasificación de hembras y machos, la elección de los grandes campeones, remates de invernada y reproductores, además de actividades culturales y la participación de escuelas agrotécnicas.

Agenda

  • Martes 16: Jura de hembras desde las 9 hs.
  • Miércoles 17: Jura de machos a las 9 hs; remate de invernada con más de 15.000 cabezas a las 14 hs; Peña ExpoBRA a las 20 hs.
  • Jueves 18: Jornada de Escuelas Agrotécnicas a las 9:30 hs; entrega de premios e inauguración oficial a las 11:30 hs; remate de reproductores desde las 14 hs.

La mirada de las asociaciones

  • Braford trabaja en herramientas de selección para mejorar la eficiencia productiva, poniendo el foco en crecimiento, calidad de carne y resistencia a garrapatas.
  • Brahman resalta su rusticidad y adaptación a sistemas pastoriles en zonas marginales, con capacidad natural para resistir ectoparásitos y enfermedades frecuentes en el norte argentino.
  • Brangus apuesta a la diferenciación y a la selección genética, con programas que apuntan a mejorar la resistencia al calor y a parásitos, además de fortalecer la promoción de su carne.

De esta manera, ExpoBRA 2025 se posiciona como un espacio clave para la ganadería del NOA, integrando genética de excelencia, formación, intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio para el sector.

