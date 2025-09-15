Recuperaron elementos robados y detuvieron al presunto autor del hecho ilícito en Bandera

La Brigada de Investigaciones y efectivos de la Comisaría Comunitaria N°21 lograron esclarecer una serie de hechos ocurridos entre agosto y septiembre, recuperando varios bienes denunciados como sustraídos.

Hoy 16:09

Un procedimiento realizado en la ciudad de Bandera por personal de la Sección Robo y Hurto, dependiente de la Brigada de Investigaciones, en conjunto con efectivos de la Comisaría Comunitaria N°21, permitió recuperar diversos elementos robados y detener al presunto autor de los hechos.

La investigación incluyó entrevistas con vecinos, quienes aportaron datos relevantes y entregaron de manera voluntaria objetos que habían sido dejados en sus domicilios por un ciudadano posteriormente identificado.

Entre los bienes recuperados se encuentran un televisor de 42 pulgadas, un caloventor, una campera, un parlante portátil, un estabilizador, herramientas de mano y una bicicleta rodado 29, todos reconocidos por sus legítimos propietarios.

Los objetos fueron secuestrados y restituidos a sus dueños conforme a las disposiciones judiciales. En tanto, el sospechoso fue trasladado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Con este accionar, la policía logró esclarecer varios hechos delictivos denunciados en Bandera, reforzando la respuesta ante la comunidad afectada.