La frase letal de Moria Casán sobre Marcelo Tinelli

La One se hizo eco de los problemas que enfrenta el conductor y reveló cómo lo ve desde su perspectiva.

Hoy 16:20

Moria Casán atraviesa un presente soñado con una obra de teatro en la Calle Corrientes, una serie biográfica en producción y una relación con Pato Galmarini en la que no cesa el amor; y en una entrevista con Implacables habló de la catarata de reclamos que enfrenta Marcelo Tinelli.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hace algunos meses, Florencia Peña declaró en Puro Show que Marcelo le debía algunos pagos a ella y a su hijo Juan por sus participaciones en Cantando 2024, y de inmediato se le sumaron otros famosos como Luisa Albinoni, Flor de la Ve y José María Listorti, en las críticas.

En una entrevista con Implacables, Moria Casán negó ser acreedora de Marcelo, pero sí reconoció que no atraviesa su mejor momento. “A los número uno es difícil voltearlos. Pueden estar surfeando, haciendo la plancha en la ola, pero es un número uno”, dijo, antes de lanzar una frase explosiva.

La palabra de Moria

“Es un hombre que tiene una gran capacidad, de eso no hay duda. Una conducción impresionante (…) pero en la vida se puede hacer de todo, menos no pagar las consecuencias”, sentenció Moria. “Las finanzas de Marcelo no las conozco, pero supongo que se pondrá acorde a todos los problemas que tiene la gente”, agregó,

“En cuanto a que lo detestan, lo detestan. No saben ya de dónde pegarle. No lo quieren mucho, eso lo noto. No sé por qué, pero no es una persona muy querida porque están pegándole siempre de todos lados, me da impresión”, lanzó.