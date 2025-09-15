Sarmiento ya conoce a su rival en la Reválida del Torneo Federal A: cómo y cuándo se juega

El Profe irá en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional por el camino más largo.
Sarmiento de La Banda derrotó este domingo a Atlético de Rafaela por 1-0, aunque el triunfo no alcanzó para meterse en la tercera fase del Torneo Federal A. El equipo bandeño, dirigido por el Profe, quedó obligado a disputar la Reválida, etapa que mantendrá vivo su sueño de ascenso a la Primera Nacional.
En esta instancia, el Profe enfrentará a San Martín de Mendoza en una serie de ida y vuelta que comenzará el domingo 5 de octubre en la capital mendocina y se definirá el domingo 12 en el estadio Ciudad de La Banda. La serie será clave para seguir en carrera hacia el objetivo mayor.
La Reválida reúne a los equipos que no pudieron avanzar en la Zona Campeonato y a los perdedores de los cuartos de final. Los duelos programados son los siguientes:
(L) indica localía en el partido de ida.
Los 12 ganadores de la Reválida se sumarán a los dos perdedores de semifinales de la Zona Campeonato. De allí saldrán siete cruces de playoffs. Luego, los siete vencedores se medirán con el perdedor de la final por el primer ascenso, conformando un grupo de ocho que disputará cuartos, semifinales y final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
En esta edición ya se definieron los descensos al Torneo Regional Federal Amateur:
Mientras que quedaron eliminados del certamen: