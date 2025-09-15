Sarmiento ya conoce a su rival en la Reválida del Torneo Federal A: cómo y cuándo se juega

El Profe irá en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional por el camino más largo.

Hoy 16:24

Sarmiento de La Banda derrotó este domingo a Atlético de Rafaela por 1-0, aunque el triunfo no alcanzó para meterse en la tercera fase del Torneo Federal A. El equipo bandeño, dirigido por el Profe, quedó obligado a disputar la Reválida, etapa que mantendrá vivo su sueño de ascenso a la Primera Nacional.

En esta instancia, el Profe enfrentará a San Martín de Mendoza en una serie de ida y vuelta que comenzará el domingo 5 de octubre en la capital mendocina y se definirá el domingo 12 en el estadio Ciudad de La Banda. La serie será clave para seguir en carrera hacia el objetivo mayor.

Todos los cruces de la Reválida

La Reválida reúne a los equipos que no pudieron avanzar en la Zona Campeonato y a los perdedores de los cuartos de final. Los duelos programados son los siguientes:

Perdedor Cuartos de Final 1 vs. Juventud Unida Universitario (L)

Perdedor Cuartos de Final 2 vs. El Linqueño (L)

Perdedor Cuartos de Final 3 vs. Sol de Mayo (L)

Perdedor Cuartos de Final 4 vs. Sportivo Las Parejas (L)

Sarmiento (LB) vs. San Martín (M) (L)

Atenas (RC) vs. Sarmiento (R) (L)

9 de Julio (R) vs. Germinal (L)

Costa Brava vs. Bartolomé Mitre (L)

Juventud Antoniana vs. Boca Unidos (L)

Villa Mitre vs. Guillermo Brown (L)

Independiente (C) vs. Douglas Haig (L)

Cipolletti vs. Kimberley (L)

(L) indica localía en el partido de ida.

Cómo sigue el torneo

Los 12 ganadores de la Reválida se sumarán a los dos perdedores de semifinales de la Zona Campeonato. De allí saldrán siete cruces de playoffs. Luego, los siete vencedores se medirán con el perdedor de la final por el primer ascenso, conformando un grupo de ocho que disputará cuartos, semifinales y final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Descensos y eliminados

En esta edición ya se definieron los descensos al Torneo Regional Federal Amateur:

Crucero del Norte (Misiones)

(Misiones) Gutiérrez Sport Club (Mendoza)

(Mendoza) Sportivo Ben Hur (Santa Fe)

(Santa Fe) Sportivo Estudiantes (San Luis)

Mientras que quedaron eliminados del certamen: