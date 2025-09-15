Franco Mastantuono, único argentino nominado al Golden Boy 2025

La distinción al mejor Sub 21 que juega en Europa sumó al argentino gracias a su paso al Real Madrid.

El periódico italiano Tuttosport dio a conocer la lista de candidatos al Golden Boy 2025, el premio que desde 2003 distingue a los mejores futbolistas jóvenes del fútbol europeo. En esta edición, el único argentino que aparece entre los nominados es Franco Mastantuono, recientemente transferido de River Plate al Real Madrid.

El mediocampista, de apenas 18 años, ingresó al ranking tras su llegada al club español y ocupa el puesto 20 en el Golden Boy Football Benchmark Index, con una valorización de 73,4 puntos. En Sudamérica solo lo supera el brasileño Estevao, ex Palmeiras y ahora en Chelsea, que se ubica 17º con 73,5.

Qué se tiene en cuenta en la elección

El ranking considera el rendimiento, la cantidad de minutos en cancha y la jerarquía del equipo en el que juega cada futbolista. También se pondera su participación en las selecciones nacionales. En el caso de Mastantuono, ya tuvo minutos como titular en el Real Madrid y en la Selección Argentina, donde incluso lució la histórica camiseta 10 de Lionel Messi en el duelo frente a Ecuador por Eliminatorias.

El Golden Boy ya fue ganado por dos argentinos: Lionel Messi en 2005 y Sergio Agüero en 2007. Entre los ganadores más destacados figuran Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

En la edición 2024 hubo tres argentinos nominados (Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni), aunque ninguno logró imponerse. Este año, todas las esperanzas recaen en Mastantuono.

El ranking actual tiene en lo más alto a Lamine Yamal del Barcelona, aunque no podrá repetir ya que ganó el premio en 2024. Detrás aparecen el francés Désiré Doué (PSG) y el español Pau Cubarsí (Barcelona). Entre los nombres fuertes también figuran Endrick y Arda Güler del Real Madrid, además de Kobbie Mainoo (Manchester United) y Warren Zaire-Emery (PSG).

La lista completa incluye más de 100 jugadores, pero el nombre de Franco Mastantuono ya genera ilusión en Argentina, con el recuerdo fresco de Messi y Agüero como referentes que alguna vez también fueron distinguidos como los mejores jóvenes del mundo.