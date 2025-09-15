Gallardo evalúa repetir la línea de tres en River para recibir a Palmeiras

Conforme con cómo funcionó la innovación táctica en el triunfo contra Estudiantes, en el cuerpo técnico analizan la opción de volver a esa fórmula en la Copa Libertadores.

Hoy 17:07

El triunfo de River en La Plata dejó mucho más que tres puntos. Marcelo Gallardo se fue conforme con el 2-1 sobre Estudiantes, no solo por el resultado sino también por la manera en que el equipo se plantó en un escenario complejo. La línea de tres defensores, esquema que el Muñeco usa de manera esporádica, le dio solidez y abrió la puerta a que se repita el miércoles ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En el River Camp quedó una sensación general de satisfacción por el funcionamiento mostrado en UNO, lo que refuerza la idea de mantener la fórmula táctica en el Monumental. El propio Gallardo lo deslizó en conferencia de prensa: “Me gustó la propuesta del equipo, cómo se plantó en una cancha siempre difícil a días de un partido importante. Es lo que necesitábamos para encarar la semana”.

Posibles variantes en el once

Los nombres parecen estar casi definidos y los cambios serían puesto por puesto. Kevin Castaño reemplazaría al suspendido Giuliano Galoppo, mientras que Gonzalo Montiel volvería tras descansar por la fecha FIFA en lugar de Fabricio Bustos.

La duda pasa por el esquema. Juan Carlos Portillo brilló como líbero, Lautaro Rivero confirmó su gran nivel y la única incógnita se centra en Lucas Martínez Quarta, expulsado insólitamente en La Plata. Allí surge la chance de que Paulo Díaz ingrese desde el arranque.

Aunque la línea de tres solo estuvo en práctica 40 minutos por la roja a Martínez Quarta, en ese lapso River dominó con autoridad a Estudiantes y sacó dos goles de ventaja. La apuesta táctica dejó buenas sensaciones y será una de las cartas del Muñeco para intentar neutralizar al “cuco” de la Copa.

La probable formación

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.