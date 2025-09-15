Otra vez los hinchas de la U de Chile: disturbios y suspensión de la Copa Davis

Los fanáticos del equipo trasandino salieron a festejar la Supercopa que obtuvieron ante Colo Colo. La celebración ocurrió a metros del Court Central Anita Lizana, lugar donde se jugó el torneo de tenis que se debió frenar varias veces.

Hoy 10:28

La consagración de Universidad de Chile en la Supercopa frente a Colo Colo derivó en un festejo multitudinario de sus hinchas en la ciudad deportiva del club, ubicada a metros del Court Central Anita Lizana, donde se disputaba la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo.

La celebración incluyó fuegos artificiales y bombas de estruendo que obligaron a interrumpir varias veces el partido entre Daniel Núñez (737°) y Louis Van Herck (669°). El belga, que terminó cayendo por 6-7, 6-4 y 10-4 en el super tie break, mostró su fastidio en reiteradas ocasiones por los ruidos externos. Incluso, el umpire Gil García decidió suspender momentáneamente el encuentro hasta que la situación se calmara.

Lo que comenzó como una celebración terminó en disturbios. Algunos hinchas de la U se enfrentaron con Carabineros durante el desalojo de la zona, lo que derivó en la intervención de camiones hidrantes y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Pese a las interrupciones, Chile terminó sellando la serie con un 3-0 global. El viernes, Cristian Garín y Tomás Barrios Vera habían ganado sus respectivos singles, mientras que el sábado Barrios se unió a Matías Soto para imponerse en el dobles. Con este resultado, el equipo nacional se aseguró un lugar en las Qualifiers para el Final 8 de 2026.