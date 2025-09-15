Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Otra vez los hinchas de la U de Chile: disturbios y suspensión de la Copa Davis

Los fanáticos del equipo trasandino salieron a festejar la Supercopa que obtuvieron ante Colo Colo. La celebración ocurrió a metros del Court Central Anita Lizana, lugar donde se jugó el torneo de tenis que se debió frenar varias veces.

Hoy 10:28
Incidentes U de Chile

La consagración de Universidad de Chile en la Supercopa frente a Colo Colo derivó en un festejo multitudinario de sus hinchas en la ciudad deportiva del club, ubicada a metros del Court Central Anita Lizana, donde se disputaba la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La celebración incluyó fuegos artificiales y bombas de estruendo que obligaron a interrumpir varias veces el partido entre Daniel Núñez (737°) y Louis Van Herck (669°). El belga, que terminó cayendo por 6-7, 6-4 y 10-4 en el super tie break, mostró su fastidio en reiteradas ocasiones por los ruidos externos. Incluso, el umpire Gil García decidió suspender momentáneamente el encuentro hasta que la situación se calmara.

Lo que comenzó como una celebración terminó en disturbios. Algunos hinchas de la U se enfrentaron con Carabineros durante el desalojo de la zona, lo que derivó en la intervención de camiones hidrantes y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Pese a las interrupciones, Chile terminó sellando la serie con un 3-0 global. El viernes, Cristian Garín y Tomás Barrios Vera habían ganado sus respectivos singles, mientras que el sábado Barrios se unió a Matías Soto para imponerse en el dobles. Con este resultado, el equipo nacional se aseguró un lugar en las Qualifiers para el Final 8 de 2026.

TEMAS Copa Davis

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a un joven tras robar en la vivienda de un jubilado en el Barrio Obrero de Añatuya
  2. 2. Tránsito y Transporte de la Capital informó que la línea 120 continua con la modificación de su recorrido de manera temporal
  3. 3. Frías: le cortó el cuello con una navaja a su hermano para defender a su madre
  4. 4. Un menor de 16 años provocó un apagón masivo en Río Gallegos tras chocar contra un poste
  5. 5. Fuerte recorte del gasto público: salud, educación y obra pública entre los sectores más afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT