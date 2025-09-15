Javier Milei transfirió fondos por ATN a cuatro provincias gobernadas por aliados

Lisandro Catalán juró hoy como ministro del Interior y aseguró que van a “corregir” las relaciones con los distritos subnacionales. Javier Milei pretende fortalecer los niveles de gobernabilidad y tender puentes con las provincias.

Hoy 18:01

En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y gobernadores por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el pasado viernes se transfirieron $12.500 millones a cuatro provincias bajo este concepto. Este monto supera ampliamente los $3.000 millones enviados durante todo agosto, y se da en el marco del empoderamiento que Javier Milei decidió sobre el nuevo Ministerio del Interior, que ahora tiene como flamante titular al exvicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El contexto político agrega tensión a estas transferencias, ya que Entre Ríos y Chaco mantienen alianzas electorales entre sus oficialismos provinciales y La Libertad Avanza (LLA). En ambas jurisdicciones, los principales candidatos a Diputados y Senadores pertenecen a LLA, que compite en conjunto con los gobiernos locales. Además, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) participaron recientemente en la primera reunión de la Mesa Federal, convocada por el Ejecutivo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que marcó la presentación del nuevo ministro del Interior.

La asignación de ATN a estas provincias podría interpretarse en clave electoral, aunque en el entorno de Catalán aseguran que eran desembolsos pendientes.

En cuanto a los montos, Misiones recibió $4.000 millones, Entre Ríos $3.000 millones, Santa Fe $3.000 millones y Chaco $2.500 millones. Entre Ríos se destaca por haber recibido el único envío de agosto y sumar otro en septiembre, acumulando $6.000 millones en dos meses. Por su parte, Santa Fe y Misiones no cuentan con alianzas electorales con el oficialismo nacional ni fueron convocadas por la Casa Rosada, y sus gobernadores han expresado críticas hacia el gobierno central en las últimas semanas. Sin embargo, el oficialismo misionero ofició de aliado para los libertarios en diversas votaciones legislativas. Casualmente, el miércoles y el jueves se tratarán en Diputados y en el Senado diferentes proyectos (como insistencia de vetos, proyectos opositores y convocatorias) que son contrarios a los deseos de la Casa Rosada.

Datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que a Chaco se le transfirió ese monto por una supuesta Emergencia Agropecuaria. Misiones la solicitó formalmente por la Emergencia Hídrica, mientras que Entre Ríos por motivos de desequilibrio financiero. Por último, Santa Fe alegó una Emergencia Climática.

La semana pasada Milei anunció con una foto que la cartera de Interior (encargada de mediar con las provincias, entre otros aspectos) dejaría de ser una Vicejefatura de Gabinete del Interior para volver a ser un Ministerio. La decisión se oficializó este lunes en el Boletín Oficial y su nuevo titular es Lisandro Catalán, quien responde políticamente a Guillermo Francos y a Karina Milei, ya que es el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, donde planea candidatearse como gobernador dentro de dos años.

El vínculo de la Nación con las provincias venía en un declive total. De los 19 gobernadores que habían firmado el Pacto de Mayo en julio del año pasado, solo unos pocos continuaron con intenciones de colaborar con la Nación. Quienes se alejaron acusaron promesas incumplidas en términos de reactivación de obras públicas y subejecución de fondos provenientes del Estado Nacional. Las diversas audiencias y reuniones formales con funcionarios mileistas que se dieron a lo largo de estos meses quedaron en la nada, lo que terminó por alejar a muchos de estos jefes provinciales.

Luego de jurar esta mañana en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el flamante ministro habló con la prensa acreditada en Casa Rosada y remarcó que la decisión de ponderar nuevamente al Ministerio del Interior “es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con las provincias”. “Vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir. Vamos a tratar de hablar con todos. Somos optimistas de que el futuro del país va a ser bueno”, agregó.

Algunos funcionarios libertarios ya interpretaban desde la semana pasada que el ascenso de Interior quería decir que Milei quería un Ministerio del Interior con fondos y capacidad de fogueo para cumplir con algunas de las demandas de las provincias. Esto sigue siendo visto con incredulidad de parte de la mayoría de los gobernadores. Principalmente, por el hecho de que se haya vetado la ley de ATN, la cual, según ellos, tenía ciertas vías de financiamiento que no le hacían mella a las arcas del Estado Nacional. Uno de los asuntos que ronda a esta temática es que quitarle la discrecionalidad del manejo de esos fondos a la Casa Rosada perjudica a que no se puedan subejecutar para mejorar las posibilidades de conseguir la meta de déficit cero.

En junio, el Gobierno había otorgado 18 ayudas financieras por un total de $84.000.000.000, mientras que aún quedaban $194.232.889.623 sin asignar en el fondo. La prórroga del Presupuesto 2023 refuerza esta tendencia restrictiva, y todo indica que la situación para el resto del año podría seguir. “En este reordenamiento político y en la necesidad de avanzar con mejorar los puentes con los gobernadores; está claro que la medida va en ese sentido”, ratifican fuentes de la Casa Rosada. Otros hablan en palabras mayores. “Milei tiene decidido que le va a poner la billetera a Catalán. Por eso la presencia de Toto. Quiere un ministerio poderoso”, comentó un asesor la semana pasada.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, inauguraron el jueves pasado la mesa federal con gobernadores, en la previa de la decisión de las autoridades nacionales de vetar la ley que modifica el reparto de los ATN. Del encuentro participaron los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, todos ellos cercanos a la gestión libertaria, con la que tienen una alianza de cara a las próximas elecciones.