Revelaron el nombre del supuesto amante de Gimena Accardi y generó polémica en redes

Fernanda Iglesias sorprendió con una publicación en Instagram donde aseguró quién habría sido el tercero en discordia en la separación de la actriz y Nicolás Vázquez.

Hoy 18:05

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, Fernanda Iglesias, panelista del ciclo Puro Show, encendió la polémica al responder una consulta de un seguidor en sus stories de Instagram sobre el supuesto amante de la actriz.

“¿Se sabe quién fue al final el amante de Accardi?”, le preguntaron a la periodista. Fiel a su estilo directo, Iglesias respondió: “Andrés Gil, aunque lo nieguen”. El nombre del actor, que compartió el protagónico de la obra En otras palabras junto a Accardi, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Sin embargo, tanto Gimena Accardi como Andrés Gil negaron públicamente haber tenido un affaire. El actor, actualmente en pareja con Candela Vetrano, con quien tiene un hijo, se vio inesperadamente en el centro de la escena mediática.

Cómo atraviesa Gimena Accardi la separación de Nicolás Vázquez

Mientras los rumores no cesan, distintas figuras del espectáculo opinaron sobre el presente de la actriz. Yanina Latorre, en su programa radial por El Observador, aseguró que a Accardi “se la nota más golpeada” tras el divorcio, en contraste con Vázquez, a quien describió “más aliviado y repuesto”.

“A ella ahora yo la veo más caída. Al principio estuvo más canchera, capaz porque cuando te mandás la cagada estás más atenta. Pero ahora le está cayendo la ficha”, analizó Latorre.

Al mismo tiempo, defendió a la actriz de las críticas: “Meter los cuernos no te hace mala persona. Nadie sabe lo que pasa en cada casa, no podemos crucificar a alguien por equivocarse”.

En cuanto a su exposición mediática, la conductora contó que Accardi mantiene una fuerte actividad en redes sociales y que incluso en el programa Olga se la bromea por hacer “vida de soltera” y compartir posteos en “mejores amigos”.

Por su parte, Yanina destacó que Vázquez atraviesa este proceso de otra manera. “Lo veo mucho más entero y repuesto que hace diez días. Por ahí al firmar el divorcio se liberó y soltó. Debe ser muy duro”, concluyó.