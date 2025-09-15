Nico Paz marcó un golazo en el empate entre Como y Genoa por la Serie A

El argentino sacó un zurdazo y la clavó en el ángulo para abrir el marcador en el partido que terminó 1-1.

Hoy 18:10

El mediocampista argentino Nico Paz volvió a ser protagonista en Como 1907, al marcar un golazo en el empate 1-1 frente a Genoa, por la tercera fecha de la Serie A. El futbolista, que venía de disputar apenas nueve minutos con la Selección Argentina en la última doble jornada de Eliminatorias, ratificó su buen momento en Italia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A los 13 minutos del primer tiempo, Paz recibió un pase del español Álvaro Morata, enganchó hacia su zurda y sacó un disparo potente desde afuera del área que dejó sin chances al arquero Nicola Leali. Fue su segundo gol en la temporada, tras convertir y asistir en la victoria 2-0 ante Lazio en la fecha inicial.

Antes del encuentro, el jugador de 21 años recibió el premio Rising Star por ser elegido el mejor futbolista sub-23 del mes de agosto en la liga italiana. Su rendimiento contra Lazio fue clave para obtener la distinción, y frente a Genoa lo confirmó con otra actuación destacada.

El partido tuvo una definición con polémica: a los 44 minutos del segundo tiempo, Jacobo Ramón fue expulsado en Como por una discutida decisión arbitral. En la jugada siguiente, Caleb Ekuban anotó el empate para Genoa con un remate que se desvió en Máximo Perrone, quien había ingresado en la segunda mitad. En el equipo rival también tuvo minutos el argentino Valentín Carboni.

Con este resultado, Como 1907 quedó en la novena posición con cuatro unidades, mientras que Genoa, que no había marcado en las dos primeras fechas, suma dos puntos y ocupa el 15° lugar de la tabla.