River podrá llevar visitantes a Tucumán: cuánto costarán las entradas

El Millonario tendrá 4300 entradas a disposición en su visita al Decano, el próximo sábado desde las 21.15.

Hoy 16:19

River Plate podrá llevar a su público el próximo sábado cuando visite a Atlético Tucumán desde las 21.15, por la novena fecha del Torneo Clausura. En total, serán 4300 fanáticos millonarios los que dirán presente en el Monumental José Fierro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El club de Núñez tendrá a disposición 4000 populares a un valor de $60.000 y apenas 300 plateas, con un precio de $100.000. La venta de entradas se realizará de manera presencial este viernes en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol.

Esta será la segunda ocasión en lo que va del certamen que River podrá contar con hinchas visitantes. La anterior fue en la goleada 4-0 ante Instituto, en Córdoba, cuando más de 20.000 riverplatenses acompañaron al equipo en el Mario Alberto Kempes.

El antecedente en Tucumán

Atlético ya había abierto las puertas a la parcialidad visitante en este torneo. En la cuarta fecha, unos 4000 hinchas de Rosario Central dijeron presente en el José Fierro, estadio que cuenta con una capacidad cercana a los 20.000 espectadores.

El paulatino regreso de los hinchas visitantes a los estadios del fútbol argentino es una medida impulsada por la AFA, anunciada antes del inicio del torneo por su presidente, Claudio Tapia